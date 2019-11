El presidente Sebastián Piñera reconoció este domingo que “en algunos casos no se respetaron los protocolos” y que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado durante estas cuatro semanas de crisis social que ha afectado al país.

Si bien Piñera agradeció al Ejército, a la PDI, a Bomberos y a Carabineros “que en jornadas extenuantes y muchas veces violentas, arriesgaron sus vidas y su integridad física” por proteger a la ciudadanía, manifestó que “lamentablemente y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos -no sólo el Gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de Orden- para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos”.

En ese contexto, el mandatario expresó su solidaridad y condolencias con las personas que fueron víctimas de esa violencia, con quienes sufrieron lesiones y con los familiares de los compatriotas que perdieron sus vidas.

“Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia exige que todos estos casos que están siendo investigados -por sumarios administrativos de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden o por la Fiscalía- sigan siendo investigados, para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia”, agregó.

También llamó a construir sobre roca y no sobre arena el futuro del país y advirtió de los grandes costos que significarán las últimas cuatro semanas para la economía de Chile.

El Presidente fue enfático en señalar que “no habrá impunidad, ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos” y sostuvo que harán “el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de justicia cumplan con su misión”.

“Todos debemos condenar la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que la violencia sólo engendra más violencia”, sostuvo.

Acuerdo por la paz social y nueva constitución. El mandatario afirmó que como Gobierno han escuchado la voz de los ciudadanos y que en las últimas cuatro semanas Chile cambió.

“El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”, destacó y sostuvo que es necesario firmar un pacto social que cure las heridas.

Piñera se reunió la tarde de este domingo con su Comité Político y con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Hernán Larraín (Evópoli) y Mario Desbordes (RN). En la instancia analizaron el histórico acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que fue firmado el viernes.

Al respecto, manifestó su seguridad de que este acuerdo cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía.

En ese contexto, el Presidente agradeció a los parlamentarios que “lograron superar sus diferencias históricas” y “pusieron los intereses de Chile por delante”.

