Santiago.- El presidente chileno Sebastián Piñera designó este viernes un nuevo ministro de Educación en reemplazo de Marcela Cubillos, una de sus funcionarias más criticadas en medio de la ola de protestas sociales que han sacudido al país en los últimos meses.

Las manifestaciones que estallaron en octubre, lideradas en buena parte por el movimiento estudiantil, demandan mejoras en temas diversos como salud, educación y pensiones.

En una inesperada intervención, el mandatario conservador nombró en el cargo a Raúl Figueroa, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de ese ministerio.

Medios habían especulado en días recientes que el gobernante podría hacer nuevos ajustes en su equipo de gobierno para enfrentar un nuevo período de protestas a partir de marzo tras las vacaciones del verano austral.

Figueroa será el tercer ministro de Educación en los dos años que lleva el actual mandato de Piñera.

Las agrupaciones estudiantiles habían criticado a Cubillos por considerar que estaba en contra de las transformaciones que se han propuesto al sector, como avanzar en la gratuidad universal.

“Quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el Presidente de trabajar por Chile durante estos dos años en su gobierno, primero en el Ministerio del Medio Ambiente y después en el Ministerio de Educación. Lo he hecho siempre con fidelidad a mis convicciones y con lealtad con todos quienes me ha tocado interactuar para ir avanzando en nuestro programa de gobierno y cumpliendo las expectativas de quienes nos eligieron para gobernar”, declaró Cubillos en el punto de prensa.

De acuerdo a lo que se desprende de lo señalado por la exministra en el punto de prensa, y en concordancia con lo averiguado por Radio Bío Bío, Cubillos se sumará activamente a la campaña por el Rechazo, de cara al Plebiscito de abril.

El estallido social ha dejado al menos 31 muertos y miles de detenidos, además de cuantiosos daños materiales.

* Con información de Reuters y Biobio.cl