Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, deja el cargo satisfecho con la paz, pero también con frustraciones

"Políticamente me siento un poco frustrado, a mí me hubiera gustado dejar el país más unido. Créame que hice muchos intentos, no se pudo", afirmó en un salón de la presidencia.

"Tengo más canas, ahora soy abuelo y me voy muy tranquilo, muy satisfecho por los resultados, pero también algo frustrado, como cualquier gobernante, porque uno siempre piensa que ha podido hacer más", dijo Santos en una entrevista con Reuters.

31 de Julio de 2018, 15:22