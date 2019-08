El Observador de Uruguay. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez anunció este martes en conferencia de prensa que tiene un "nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno".

El mandatario informó que todos los tratamientos se los hará en el país.

Vázquez dijo que los estudios requerirán uno o dos días de internación esta semana y "con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo y eventuales tratamientos".

"Me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma", dijo Vázquez al hacer el anuncio en conferencia de prensa.

"Me siento perfectamente bien. No he tenido ningún síntoma", dijo Vázquez al hacer el anuncio en conferencia de prensa.

El presidente convocó este martes a los ministros en la Torre Ejecutiva para una reunión. Tras el encuentro, Vázquez brindó una conferencia de prensa donde informó sobre su salud.

Parte del gabinete está de gira por el norte del país, en el marco de una rendición de cuentas en Artigas, Tacuarembó y Rivera. Según estaba previsto, las actividades de gobierno se extenderían hasta este miércoles.

Este lunes, en tanto, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, fueron los voceros designados para rendir cuentas en Tacuarembó.

A fines de mayo, Vázquez resolvió en un Consejo de Ministros poner un freno a los consejos abiertos en el interior del país, para pasar a hacer rendiciones de cuenta temáticas en cada una de las localidades con autoridades del gobierno como voceros.