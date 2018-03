Lima. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo este viernes que el nuevo intento de la oposición en el Congreso de removerlo de su cargo está poniendo al país "en ridículo", a pocas semanas de una Cumbre de las Américas que se realizará en Lima.

Legisladores de distintos partidos de oposición presentaron el jueves una solicitud para que Kuczynski sea destituido acusándolo de "incapacidad moral", por supuestamente mentir sobre sus nexos con la empresa brasileña Odebrecht, investigada por sobornos en varios países de Latinoamérica.

"Lo que estamos haciendo es poner en ridículo al Perú, porque estamos diciendo: 'Botamos al Presidente que está trabajando cuando van a venir 35 presidentes de América'", sostuvo Kuczynski en un discurso al inaugurar obras públicas al margen del Lago Titicaca, en la frontera suroriental del país.

La cumbre continental se realizará el 13 y 14 de abril en la capital peruana.

Kuczynski, que asumió al poder en julio de 2016, evitó una destitución en diciembre gracias al apoyo de un grupo de legisladores disidentes del mayor partido opositor en el Parlamento, Fuerza Popular, que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El mandatario volvió a criticar duramente las intenciones del Congreso unicameral, que sesionará la próxima semana para evaluar si admite el pedido de destitución antes de convocar a una sesión plenaria y definir la vacancia.

Si esto prospera, Kuczynski, un exbanquero de centroderecha de 79 años, será convocado a una sesión plenaria para defenderse. Para tener éxito, la destitución del presidente requiere del apoyo de al menos 87 votos de los 130 miembros del Congreso.

"Yo me voy a defender y no renunciaré porque yo no he hecho nada, nada", dijo de forma tajante. "Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá 'Pedro Pablo tú estás actuando bien, yo lo sé'. Mi conciencia está limpia", afirmó Kuczynski.

El pedido de vacancia fue promovido por grupos de izquierda que, según el Gobierno, no perdona que Kuczynski haya indultado al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía prisión por abusos a los derechos humanos y corrupción