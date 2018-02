Lima. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski que el congresista Kenji Fujimori, hijo menor del ex mandatario Alberto Fujimori, le pidio que dejara que su padre saliera en libertad por motivos de salud.

“Obviamente, Kenji me pidió hace tiempo atrás que yo dejara que su padre saliera de la cárcel por motivos de salud. Y le dije esto lo voy a ver, hay procedimientos. Y después de un tiempo bastante largo se hizo eso. Y fue aceptado por una mayoría de la población y hay otros que no están de acuerdo con eso”, dijo.

Las declaraciones la ofreció este sábado durante una entrevista reproducida por El Comercio, en la que Kuczynski insistió en que el indulto por razones humanitarias y derecho de gracia que otorgó a Alberto Fujimori, era una medida que evaluaba “desde hace tiempo”.

El mandatario reiteró que la evaluación médica a Fujimori fue realizada por médicos que no fueron nombrados “a dedo”, y a los cuales él no conoce. Estos, agregó, indicaron que el ex mandatario padecía de cáncer a la lengua e hipertensión arterial, lo que está documentado.

“El otro día, el jefe de la OEA, el señor Luis Almagro, le dijo a la canciller del Perú: ‘Yo tengo absolutamente claro que aquí no hubo ninguna negociación, porque Pedro Pablo me ha mencionado esto hace tiempo’. El mismo Papa me recordó que cuando estuve en Roma en octubre para formalizar su invitación se lo dije. El mismo Vargas Llosa, que obviamente está totalmente en contra de esta decisión, en su casa se lo dije, en Madrid en junio […] Esto viene de hace tiempo”, justificó PPK.

Insistió que no quería que Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos, muriera en la cárcel.

“El señor Fujimori está enfermo, yo creo que merece estar en su casa en vez de la cárcel. Mucha gente no está de acuerdo con eso, los entiendo, pero eso no significa que hay que tirar todo por la borda”, sentenció.