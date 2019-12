Santiago.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió al estado actual del país en medio de la crisis social que se está viviendo desde hace más de 2 meses y que ha cambiado profundamente los planes del Gobierno.

En entrevista con La Tercera, el mandatario aseguró que lo peor de esta crisis ya pasó y que el 2020 será un mejor año donde se trabajará en solucionar los problemas que han sido recalcados por miles de chilenos durante este último tiempo.

“Estoy convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el año 2019 y, además, estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos” dijo al mencionado medio.

En cuanto a lo que como Gobierno han aprendido desde el 18 de octubre, Piñera dijo que no tuvieron “la suficiente sensibilidad para darnos cuenta de ello, no teníamos el sentido de urgencia que se requería. Esa es la gran lección de estos 70 días”.

El Presidente admitió, además, que ha cometido errores: “Salvo que tuviera conexión directa con el Espíritu Santo, no estoy libre de errores y he cometido errores. Lo lamento y pido perdón por ellos”, precisó.

En tanto, también reconoció que le “duele” la baja aprobación en las encuestas ya que trabaja constantemente en mejorar las condiciones de los chilenos.

“La desaprobación duele, porque desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en las noches, el único norte que guía nuestra acción es lograr una sociedad que no solo crezca y se desarrolle, sino que permita que cada chileno tenga un lugar para aportar y uno para beneficiarse de los frutos de ese desarrollo”, comentó.

En materia de derechos humanos, el mandatarios reconoció nuevamente los casos que se han dado a conocer de forma pública y en informes internacionales, pero respaldó la labor del general director de Carabineros, Mario Rozas.

“Tengo la firme convicción de que el general Rozas ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y evitar atropellos a los derechos humanos y que cuando estos han ocurrido ha hecho todos los esfuerzos para que esos casos no queden en la impunidad a través de sumarios internos de Carabineros y de poner los antecedentes en manos de la fiscalía y, posteriormente, de los tribunales”, dijo.

Por otra parte, Piñera anunció 2 nuevas reformas que serán comunicadas durante los próximos días.

La primera es una “reforma al sistema de pensiones que favorezca a la clase media, a las mujeres, a los adultos mayores no valentes (…) que reestructuren la industria de las AFP, para que sea más competitiva, más transparente, más abierta y más justa”.

La segunda es una “reforma al sistema de salud para mejorar el acceso, calidad y la dignidad de la salud que reciben las personas. Y esto se va a hacer con una reforma profunda a Fonasa y también a las isapres, creando un plan universal de salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por encima de ello, podrá haber planes adicionales”.

En tanto, anunció que buscarán “acordar con la sociedad, con los partidos políticos, con la sociedad civil, una hoja de ruta para la década que va a comenzar en unos días más, que nos permita seguir avanzando en las grandes prioridades de los chilenos: empleo, salarios, salud, educación, seguridad ciudadana”.

En cuanto a la situación económica del país, el Presidente dijo estar optimista para este próximo año.

“Tengo profunda fe y confianza en el pueblo chileno. Además, hemos tenido buenas noticias del mundo externo, porque la economía internacional ha dado signos de recuperación. Hay señales promisorias”, explicó al mencionado medio.

Finalmente, no se refirió directamente a la posición del Ejecutivo en relación al próximo plebiscito del 26 de abril para la posibilidad de una nueva Constitución.