Bruselas. El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó desde Bélgica, donde residen desde hace un año, que la orden de arresto dictada este martes en su contra carece de sustento y la calificó de complot.

Insistió en que desde la justicia ecuatoriana se ha trazado una hoja de ruta para encarselarlo; "hay todo un complot", le declaró a la agencia AFP.

"No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí", dijo también en declaraciones al canal de noticias ruso RT. "No es que yo tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana. Tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana", afirmó.

Añadió que la decisión de la justicia de Ecuador es una "gran ridiculez", y dijo tener fe en que la Interpol rechace la orden de detención "por lo evidentemente político del caso".

Correa consideró que la estrategia es llamar a juicio en el caso y, debido a que no se puede presentar por la orden de prisión que pesa en su contra, "van a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente, durante esos años".

El ex presidente acusó directamente almandatario Lenin Moreno de estar detrás "del plan" en su contra. "Él está detrás de todo esto, de la judicialización de la política", dijo.

El ex presidente acusó directamente almandatario Lenin Moreno de estar detrás "del plan" en su contra. "Él está detrás de todo esto, de la judicialización de la política", dijo.

Aseguó que Moreno "se reunió con Balda, con el anterior fiscal para meter preso al ex vicepresidente Jorge Glas" y que "delegados del gobierno" intentaron presionar a personas "clave" para que testificaran en su contra.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniela Camacho, ordenó este martes la prisión preventiva de Correa, "por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro" del político opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en agosto de 2012.

La jueza también dispuso que se notificará a la Interpol (Policía Internacional) para que elabore la ficha roja que permita la ubicación, detención y extradición del ex mandatario.

La defensa de Correa anunció que apelará el fallo judicial, mientras que la Fiscalía ha dicho que estará atenta para presentar los argumentos necesarios con el fin de que se mantenga la medida cautelar.

Este jueves, partidarios del ex presidente Correa, se movilizarán en Quito en apoyo al ex mandatario. "Esperamos reunirnos muchos miles de personas para expresar la indignación por la injusticia y la persecución política contra el ex presidente Correa; es un abuso de la justicia", dijo hoy a Xinhua Ricardo Patiño, ex canciller y ex dirigente del movimiento oficialista Alianza PAIS.

Patiño agregó que la justicia "está politizada" y que "no hay ninguna prueba contra el ex presidente", por lo que la orden de prisión constituye "una aleve persecución".

*Con información de Xinhua y El Universo.