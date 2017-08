Surrealista, pero cierto. Los lamentables incidentes raciales ocurridos en Charlottesville, Virginia, y protagonizados por grupos neo nazis y de supremacía blanca estadounidenses el pasado 12 de agosto también arrojaron una derivación a Latinoamérica. Específicamente, a la figura del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, en cuyo régimen (1973-1980) se registró el asesinato, tortura y desapariciones de miles de personas.

Miembros de grupos supremacistas blancos que participaron de los incidentes en Charlottsville están usando y promocionado la figura del ex dictador chileno. ¿Cómo así? A través de la campaña Pinochet’s Helicopter Tours, iniciativa que considera la promoción del logo de un helicóptero y una persona siendo arrojada al mar en artículos como poleras, bolsos y hasta calzones y que, increíblemente, se promocionan en Amazon.com con con diferentes logos –que por cierto incluyen el rostro de Pinochet- colores y tallas, para hombre y mujeres, en el caso de las poleras. Hay que señalar, sin embargo, que en las últimas horas el ratailer internacional está bloqueando las imágenes de los productos en cuestión.

Uki Goñi -periodista y escritor argentino que trabaja como corresponsal en Buenos Aires para The Guardian, además de colaborar con el New York Times- entregó la alerta de esta situación y conversó con AméricaEconomía.com de los hechos. “Yo dí con la información viendo un programa de Vice hace pocos días. Entrevistaban a unos supremacistas blancos tras los incidentes de Virginia y mirando la entrevista, durante el transcurso de ella, me fijé que uno de los entrevistados llevaba una polera con un logo de un helicóptero alusivo a Pinochet y en el que se graficaba el arrojamiento de una persona desde el helicóptero. Hice una captura de pantalla y pensé ‘¿Qué es esto?, ¿cómo es posible que alguien promocione algo así?’”.

Tras ponerse a investigar sobre el tema, Goñi -quien es autor, entre otros, del libro "La auténtica Odessa", sobre el escape de nazis a Argentina- rápidamente se dio cuenta que, la polera con la leyenda Pinochet’s Helicopter Tours no solo se promocionaban en un sitio de un grupo de extrema derecha de Estados Unidos, sino también en Amazon, el retailer on line más grande a nivel mundial. Además, las leyendas alusivas al régimen de Pinochet no solo estaban en poleras, sino también en bolsones y calzones. Y como guinda de la torta, los artículos se promocionan desde 2015, de acuerdo a Goñi.

Para el periodista, las dictaduras que afectaron a Argentina y Chile en las décadas de los 70 y 80 tienen seguidores entre los miembros de grupos extremistas y racistas de EE.UU. “En el caso de Pinochet, su nombre y figura tiene un alto nivel de reconocimiento internacional, más que las dictaduras argentinas, que fueron aún más sangrientas, gracias al tiempo que estuvo en el poder y su detención en Londres, que lo puso nuevamente en el tapete a nivel mundial en su momento”. Goñi comenta que si al factor anterior se suma que su régimen comenzó con la modalidad de asesinar a sus opositores y presos políticos arrojándolos al mar desde helicópteros –técnica que después se propagó por otras dictaduras latinoamericanas de la época, como la argentina, según comenta- se explica la leyenda Pinochet’s Helicopter Tours.

“Estas manchas venenosas que fueron las dictaduras en Argentina y Chile, que sean tomadas como referencias por estos grupos nacionalistas y de supremacía blanca en Estados Unidos apuntan a que si ellos llegaran al poder, harían exactamente lo mismo”, junto con recordar que la polémica línea de ropa tiene una derivación local en EE.UU., con la figura de Hillary Clinton siendo arrojada desde un helicóptero.

Paralelamente, el papel de Amazon en la promoción de estos productos no pasa inadvertida para Goñi. “¿Cuál es el próximo paso? ¿Que Amazon venda remeras (poleras) con el rostro de Hitler o una imagen de una cámara de gas? El papel de Amazon es muy cuestionable y delicado, porque finalmente su servicio de venta se interpreta como una apología al genocidio”, concluye.