El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles (30.08.2017) que el diálogo no es la forma más adecuada de actuar para solucionar la crisis con Corea del Norte, después de que el país comunista lanzara la víspera un misil, que sobrevoló territorio japonés antes de caer al mar. "Estados Unidos lleva 25 años hablando con Corea del Norte y pagando extorsiones. Hablar no es la respuesta", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Sus palabras contradicen la postura mostrada por otros miembros de su Gobierno, como el secretario de Estado, Rex Tillerson, o los responsables del Departamento de Defensa, que cuestionaron los resultados de la política de sanciones y castigos al régimen del líder norcoreano Kim Jong-un. El jefe del Pentágono James Mattis negó este miércoles que se estén acabando los medios diplomáticos para solucionar el conflicto. "Las soluciones diplomáticas nunca se acaban", comentó Mattis.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!