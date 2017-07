El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido despedir a Anthony Scaramucci como director de comunicación de la Casa Blanca, apenas 10 días después de su nombramiento, informa el diarioThe New York Times.

Hace unos días, Scaramucci protagonizó un escándalo tras insultar en unaentrevista a altos mandos del gobierno de Trump.

Scaramucci se lanzó contra Reince Priebus, ex director del gabinete de la Casa Blanca, y contra Stephen Bannon, estratega en jefe de la Presidencia, a quienes acusó de trabajar en favor de su propia agenda, según una entrevista publicada por el semanario The New Yorker.

En un breve comunicado, la Casa Blanca oficializó la remoción de Scaramucci y le deseó ‘lo mejor’.

La noticia de la salida de Scaramucci se conoce unas horas después de que el general en retiro John Kelly juró como nuevo jefe de gabinete de Trump.

El sitio de noticias Politico -que citó a dos fuentes de la Casa Blanca que no identificó- reportó que el cambio se produjo a instancias de Kelly.

"Lo que quiero hacer es matar a todos aquellos que están filtrando información y quiero que la agenda del presidente vuelva a estar encaminada para que podamos triunfar a nombre del pueblo estadunidense”, dijo Scaramucci.

Nombrado director de Comunicaciones hace apenas una semana, Scaramucci expresó su intención de “eliminar a todos en el equipo de comunicaciones y empezar de nuevo. Añadió que los asistentes del presidente “serán despedidos en las próximas dos semanas”.

En la entrevista, en la que es descrito como cada vez más agitado, Scaramucci dirigió contra Priebus sus mayores insultos. Lo describió como “un maldito esquizofrénico paranoico, un paranoide”.

También manifestó que, a diferencia de otros altos funcionarios, él no tenía ningún interés en cultivar la atención de los medios de comunicación.

"No soy Steve Bannon, no estoy tratando de chuparme mi propio p…”, indicó, refiriéndose de manera coloquial al miembro sexual masculino.