Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el jueves la construcción de un muro en la frontera sur del país y dijo que su posición sobre ese tema “nunca ha cambiado o evolucionado”.

Trump dijo en su cuenta de Twitter que México pagará por el muro “directa o indirectamente”.

Las palabras del mandatario se producen después de que este miércoles su jefe de gabinete, John Kelly, reconociera en un encuentro con los demócratas del Caucus Hispano del Congreso (CHC) que algunas de las promesas de campaña del presidente Donald Trump están "desinformadas", al comentar el controvertido muro y la promesa de que sea pagado íntegramente por el vecino del sur.

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke!