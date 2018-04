Washington. "¡Misión cumplida", escribió Trump en la mañana de este sábado en Twitter. El presidente estadounidense agradeció al Reino Unido y Francia su cooperación para llevar a cabo un "ataque perfectamente ejecutado" en represalia por el supuesto ataque con armas químicas lanzado el 7 de abril contra la ciudad siria de Duma, del que los tres países acusan al régimen del presidente sirio, Bashar al Assad.

"Gracias Francia y el Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus magníficos Ejércitos. El resultado no podría haber sido mejor", valoró Trump.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!