Santiago.- Durante este sábado el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, confirmó a través de su Twitter que se registró el primer deceso en Chile por Covid-19.

Se trata de una mujer de 83 años, que según dijo, se encontraba postrada, por lo que se optó por “un manejo compasivo”. La información preliminar indica que la mujer residía en la comuna de Renca.

“Tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por Covid-19. Mujer de 83 años, postrada, en la que se optó por un manejo compasivo”, señaló Mañalich.

Manejo compasivo. El expresidente del Colegio Médico, Enrique Paris, explicó el manejo compasivo de un paciente, señalando que se trata de minimizar los tratamientos invasivos en pacientes que están con complicaciones severas.

“Algunas familias y algunas personas con mucha consciencia, antes de enfermarse, dejan por escrito o solicitan, o la familia solicita que no se someta a estas personas a tratamientos extremos”, detalló en conversación con Canal 13.

Asimismo, señaló que, a pesar de no tener la información completa, cree que “probablemente (la mujer) falleció no en un hospital y ni en una clínica, y si falleció en una clínica o en un hospital falleció tranquila, sin entubarla, sin meterla a una UCI, sin meterle catéteres y conectarla a ventilación mecánica”.

“Eso es manejo compasivo, cuanto tú decides, dado a la enfermedad de base, probablemente, de la persona o la edad, o lo que ha decidido la persona en vida o la familia, no entrar a la UCI, no hacer métodos invasivos, no prolongar la vida con métodos extraordinarios, siempre manteniendo a la persona abrigada, con alimentación, con líquidos y sin dolor y con tranquilidad. Probablemente eso es lo que se optó en este caso”, adujo.