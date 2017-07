-¿Qué estudio, cuál es su profesión?

-Estudie leyes en la Universidad Católica

-Y entonces, ¿cómo pasa de trabajar como abogado a animador de Tv?

-Mis inicios fueron en la radio, no con fines profesionales, sino más bien como hobby. Después ya trabajando en la Contraloría, año 1978, me cita el contralor y me ofrece animar el Festival del Quisco. Ahí conocí a un productor y me dan la oportunidad de un programa de televisión en canal 11, y ahí comenzó todo.

-¿Lo empezaron a reconocer?

-Claro, caminaba por la calle y nadie me daba pelota. Con la aparición en Tv las niñas que antes no me daban bola ya se daban vuelta a saludarme con sus amigas.

-Usted en ese tiempo fue una personalidad muy conocida.

-También porque el país estaba muy pálido. No había políticos o mucha vida social, entonces, la gente de la televisión pasó a ser muy importante.

-La gran competencia de todos los animadores de TV en esa época era Don Francisco.

-Cuando me inicié, Don Francisco ya estaba en canal 13. Ahora en ese minuto él era odiado por la mitad de los chilenos y amado por la otra mitad; básicamente por su forma de ser. Después de crear la Teletón, en Chile, pasa del odio a ser la Virgen del Carmen.

-En Tv se destacó por ser conductor de noticiarios centrales durante los 80. ¿Trabajó por la dictadura o bajo ella?

-Todos trabajamos bajo el gobierno. En alguna medida todos los canales de Tv dependían del régimen, pues todos tenían como directores a militares presidiéndolos. Por ello, todos los que nos desempeñamos en medios en ese tiempo podemos ser tildados como que trabajamos a favor del régimen, pero no había dónde más trabajar.

-Como lector de noticias, ¿tuvo la capacidad de rechazar noticias falsas o montajes?

-No tenías la capacidad de rechazar noticias como lector. Primero porque no se sabía si era cierta o no. Ahora, a la luz de los hechos en democracia, puedo saber de cosas que en dicho momento era imposible saber.

-¿Usted solo leía?

- Sí, pero no fui condescendiente con esa lectura. Por ejemplo: no iba a hablar de la señora Lucia Hiriart de Pinochet, sino de la presidenta de Cema Chile, Lucia Hiriart.

-¿Conoció a Pinochet?

-Mira, yo estaba en Brasil y me llama el secretario de la juventud del gobierno para invitarme y me dice: "el próximo 10 de julio va haber un acto en Chacarillas", a lo cual le dije que para actos políticos no asistía.

-Pero era un acto político, sin duda, una especie de juramento de lealtad al régimen.

-A mi dicen: "no, nada que ver con política, sino que es elegir a los 100 jóvenes más destacados del deporte, de la política y el entretenimiento, reflejando el espíritu de los 77 héroes de la Concepción".

-Ahí conoció a Pinochet.

-Sí, ahí me saludó y se fue. Ahora, personalmente no se veía tan hosco. Como uno estaba acostumbrado a verlo en esas fotos tenebrosas... Nunca tuve mayor cercanía, nunca fui a ningún cumpleaños o algo por el estilo.

-¿Nunca supo de las violaciones a los DDHH o los detenidos desaparecidos mientras usted leía noticias?

- Nada, nunca tuve idea. Recién con la aparición del Informe Rettig y con la primera querella que presenta Gladys Marín contra Pinochet, se fue aclarando ese panorama.

-Si usted hubiera conocido estos hechos de violaciones de derechos humanos y desaparecimiento de personas, ¿los hubiera denunciado?

-Absolutamente, no te quepa ninguna duda de ello. Yo por mi formación jurídica siempre creí en la democracia.

- Sebastián Piñera dijo alguna vez que ustedes habían sido cómplices pasivos, al no denunciar las atrocidades de la dictadura.

-Eso fue un error de Sebastián Piñera; esa es una de las tonteras de la cual debe arrepentirse. Si tratas de cómplices, es una acusación grave, inoportuna e irrespetuosa.

-¿Usted voto por el No o el Sí en el plebiscito de 1988?

-Te puedo decir que vote por el No. Lo hice porque me parecía contradictorio que el causante del cierre del Congreso y de la discusión política, quisiera ahora seguir al mando del país prometiendo más libertades. Ahora, si voté después, fue por Hernan Büchi.

MEDIOS

-¿Ve televisión hoy?

-Sí, claro, si no no se puede criticar.

-En su tiempo no había mucha diversidad, ni pensar en la presencia de los gay en televisión. ¿O sí?

-Siempre han existido personas gay, pero claro, no existía la apertura de hoy para que estuvieran en pantalla,; al menos que lo expresarán públicamente.

-¿Qué se instaló hoy en Tv?

-Se institucionalizó la vieja copuchenta de la esquina. Arman mentiras y las transforman en verdades y con la irrupción de las redes sociales está la idea de que cada uno dice lo que quiere escudándose en el anonimato.

-¿Se ha desperfilado la televisión chilena?

-Por ejemplo, es insoportable que un noticiario duré una hora y media. Es impensado y que más encima te enseñen a cocinar la empanada más grande del mundo. Hoy hay una tendencia en la Tv hacia la mediocridad y cuando eso se consagra, cualquiera está en televisión.

DE UN SHOW A OTRO

-Hoy usted está en la política, entonces, ¿gratuidad universal en la educación?

-No me parece, es injusta, ya que es discriminatoria. El que pueda pagar por su educación que lo haga, pero el que no tiene las condiciones de financiarla...

-¿A favor del aborto terapéutico en sus tres causales?

-Estoy de acuerdo, pero en dos de sus causales. El tema crítico es la violación. Ya que ahí estamos en presencia de un niño sano, ya que por evitar el trauma por el hecho de haber sido violada la madre se le autoriza el asesinato de ese ser vivo. Matas al ser más indefenso, y si alguien tiene que morir producto de una violación, prefiero reponer la pena de muerte para el violador.

-¿Pero no estaría coartando la libertad de elección de la mujer?

-Son dos bienes jurídicos legítimos a proteger: uno el derecho de la mujer a recuperarse de ese hecho provocado por un animal (sic) que la violó, mientras el otro bien jurídico es la vida del feto. Otra posición es que ese semen del orangután (sic) que violó a esa mujer no puede estar anidado en la víctima. Ese útero está para recibir el semen de una persona que ella quiera por voluntad.

-¿Matrimonio igualitario?

-Yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por un hecho muy simple: dentro de la ley natural está la procreación y dos seres de un mismo sexo no pueden procrear. El matrimonio está consagrado para las parejas heterosexuales

- Si su hijo llega y le dice: papá me gustan los hombres, me voy a casar con el vecino… ¿Qué pasa?

-Ningún problema. Hoy existe un acuerdo de unión civil y eso está perfecto. Tienen muchos derechos las personas de orientación gay hoy, y hay que seguir luchando para que tengan todos sus resguardos.

-¿Su candidato es Piñera?

- Sí, su gran mérito es que a pesar de una crisis mundial de la economía, Chile siguió creciendo a un ritmo de un 5% y eso no se dio en ningún país de la región.

-¿Le gusta Piñera como persona?

- Como candidato me gusta; como persona lo conozco poco y tiene cosas que no me gustan, pero no son cosas esenciales.

-¿Por qué Alejandro Guillier no sube en las encuestas?

-Carga al final con la asociación del fracaso de las políticas públicas de la Nueva Mayoría. Hoy deben dejar contentos desde comunistas hasta radicales y quizás hasta los demócratacristianos, cosa que es muy difícil. Tiene el panorama muy complicado.

-¿Beatriz Sánchez?

-No tiene ninguna posibilidad de salir electa. Ahora, el desprestigio de la política ha presentado una oportunidad para el Frente Amplio para crecer, pero difícilmente representan a la gran parte de la población.