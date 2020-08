La One Free Press Coalition, un grupo de editores que utilizan su alcance global y plataformas sociales para destacar a los periodistas bajo ataque en todo el mundo, emitió la edición 18° de la lista mensual de los "10 más urgentes" casos de periodistas cuyas libertades de prensa están siendo suprimidas o cuyos casos buscan justicia.

En esta ocasión, One Free Press Coalition se une a casi 200 grupos que piden la liberación mundial de periodistas detenidos durante la pandemia.

Uno de los casos que la organización ha querido destacar, aunque no está incluido en la lista, es el del periodista hondureño David Romero Ellner, quien murió el pasado mes de julio por complicaciones relacionadas con Covid-19 mientras cumplía una condena de prisión por cargos de difamación. El grupo de editores recuerda que, recientemente ese país aprobó la despenalización de la difamación y, según esa reforma, Romero no habría recibido una sentencia de 10 años de prisión.

En cuanto al listado del mes, está encabezado por el periodista estadounidense Austin Tice, desaparecido desde hace ocho años en Siria. El Departamento de Estado de Estados Unidos está operando bajo el supuesto de que Tice todavía está vivo.

En esta edición, todos los casos corresponden a países de Asía, Oriente Medio o África. Salvo la reflexión que One Free Press hace sobre el hondureño David Romero Ellner, ningún otro periodista de Latinoamérica ha sido incluido en esta oportunidad en los 10 más urgentes.

La lista apunta a destacar cinco casos de nuevos periodistas cada mes, mientras mantiene a otros cinco profesionales cuyos casos continúan demandando atención. En ese marco, la décima octava lista "10 más urgentes" incluye a los siguientes periodistas, clasificado en orden de urgencia:

1° Austin Tice (Siria)

Este mes se cumplen ocho años desde que el reportero gráfico estadounidense Austin Tice desapareció mientras informaba sobre la guerra civil en Siria. El entonces de 31 años colaboraba con The Washington Post, McClatchy y Al-Jazeera. La familia de Tice cree que todavía está vivo, y el Departamento de Estado de Estados Unidos también está operando bajo el mismo supuesto. El FBI ha ofrecido una recompensa de US$1 millón por información que conduzca a su regreso.

2° Maria Ressa (Filipinas)

La ciudadana filipina-estadounidense Maria Ressa regresó a la corte el 30 de julio por un segundo caso de difamación cibernética, luego de una condena penal del 15 de junio derivada de un artículo publicado en 2012. Su sitio web privado de noticias, Rappler, había informado sobre los supuestos vínculos de un empresario local con un ex juez. Ressa y su ex colega Reynaldo Santos Jr. recibieron la orden de pagar US$7.950 y cumplir como máximo seis años en la cárcel. La condena está pendiente de apelación. En julio, más de 70 organizaciones lanzaron una campaña y una petición de apoyo a los medios independientes bajo ataque en Filipinas.

3° Azimjon Askarov (Kirguistán)

El galardonado periodista Azimjon Askarov murió en prisión a los 69 años en julio. Los miembros de la familia habían pedido durante mucho tiempo su liberación citando un deterioro de la salud, incluida fiebre e incapacidad para caminar en sus últimas semanas, aunque las autoridades se negaron a administrar una prueba de Covid-19. El periodista de Derechos Humanos había cumplido 10 años de una condena de cadena perpetua, que fue reiteradamente apelada y confirmada, por cargos falsos que incluían incitación al odio étnico y complicidad en el asesinato de un oficial de policía. Era el único periodista encarcelado del país y el primero "asesinado" desde 2007.

4° Roohollah Zam (Irán)

El gerente y activista de Amad News, Roohallah Zam, recibió una sentencia de muerte el 30 de junio. Trabajaba para el popular canal de noticias antigubernamental en la aplicación de mensajería Telegram cuando agentes de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lo arrestaron en octubre pasado. Presentaron 17 cargos que incluyen espionaje, trabajar contra la República Islámica con los gobiernos de Israel, Estados Unidos y Francia, y difundir la corrupción. El castigo es la ejecución. Su abogado dice que planean apelar.

5° Agnès Ndirubusa y el equipo de Iwacu (Burundi)

En junio, los tribunales de Burundi rechazaron una apelación en el caso de Agnès Ndirubusa, jefe del escritorio político de Iwacu, y sus colegas Christine Kamikazi, Egide Harerimana y Térence Mpozenzi. Los cuatro fueron arrestados en octubre mientras cubrían enfrentamientos en la provincia de Bubanza para uno de los últimos medios independientes del país. El tribunal los condenó en enero por intentar socavar la seguridad del Estado, los multaron con US$530 cada uno y los condenaron a 2,5 años de prisión.

6° Svetlana Prokopyeva (Rusia)

La periodista independiente Svetlana Prokopyeva fue declarada culpable el 6 de julio de "justificar el terrorismo" en un breve comentario de 2018 sobre gobiernos represivos que radicalizan a los jóvenes. Ella describió los cargos como un "acto de intimidación". Como corresponsal regional de la emisora ​​financiada por el Congreso de Estados Unidos, Radio Free Europe / Radio Liberty en Rusia, Prokopyeva recibió una multa de US$7.000, su computadora y su teléfono celular fueron confiscados para no ser devueltos, su casa fue allanada y sus cuentas bancarias congeladas.

7° Aasif Sultan (India)

El 27 de agosto se cumplen dos años desde que Aasif Sultan fue encarcelado. El periodista fue acusado meses después de su arresto en 2018 por "complicidad" en "albergar terroristas conocidos". Los blackouts informativos en Cachemira han retrasado repetidamente las audiencias en el caso. Sultan escribió una historia de portada para el Kashmir Narrator sobre un militante de esa región asesinado por las fuerzas de seguridad indias que desencadenó una ola de manifestaciones antigubernamentales en Cachemira en julio de 2016. La policía lo ha interrogado repetidamente y le ha pedido que revele sus fuentes.

8° Omar Radi (Marruecos)

Después de convocarlo para interrogarlo por décima vez, las autoridades marroquíes transfirieron al reportero del sitio web independiente de noticias Le Desk, Omar Radi a los tribunales y luego a una prisión de Casablanca en julio pasado por cargos de violación, agresión sexual, recibir financiación extranjera y colaborar con inteligencia extranjera. El arresto de Radi se produce después de que las autoridades lo detuvieron e interrogaron repetidamente por una serie de cargos no relacionados y presuntamente piratearon su teléfono.

9° Solafa Magdy (Egipto)

La periodista independiente Solafa Magdy apareció en la Corte con su esposo el mes pasado, donde recibió otra extensión de juicio de 45 días. Ella ha experimentado negligencia médica y condiciones inhumanas junto a su esposo en una prisión de Egipto. La situación aumenta su riesgo de contraer Covid-19, como una periodista egipcia que contrajo el virus y murió en prisión preventiva en julio pasado. Su caso se ha retrasado repetidamente desde el arresto en noviembre por cubrir inmigración y Derechos Humanos en El Cairo.

10° Jamal Khashoggi (Arabia Saudita)

En julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) presentó un informe al Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito de Columbia pidiendo a la inteligencia estadounidense que confirme o niegue la existencia de documentos que puedan proporcionar información sobre las amenazas a Jamal Khashoggi antes de su asesinato. Desde que el columnista del Washington Post fue asesinado descaradamente dentro del consulado saudí de Estambul en 2018, EE.UU. y la ONU no han atendido los pedidos de una investigación criminal independiente sobre la posible participación del príncipe heredero saudita.

One Free Press Coalition está asociado con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la International Women's Media Foundation (IWMF), que son fundamentales para ayudar a identificar los casos más urgentes de la lista, y que se actualiza y publica el primer día de cada mes.

La One Free Press Coalition contiene 36 miembros internacionales prominentes que incluyen a: AméricaEconomía; The Associated Press; Bloomberg News; The Boston Globe; BuzzFeed; CNN Money Switzerland; Corriere Della Sera; De Standaard; Deutsche Welle; Estadão; EURACTIV; The Financial Times; Forbes; Fortune; HuffPost; India Today; Insider Inc.; Le Temps; Middle East Broadcasting Networks; NHK; Office of Cuba Broadcasting; Quartz; Radio Free Asia; Radio Free Europe and Radio Liberty; Republik; Reuters; The Straits Times; Süddeutsche Zeitung; TIME; TV Azteca; Voice of America; The Washington Post; WIRED; and Yahoo News.