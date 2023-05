Derecha se impone en Chile para escribir un nuevo borrador de Constitución

"Siempre hemos querido lo mejor para Chile, por eso nunca quisimos un proceso constitucional". La frase es del electo consejero Luis Silva, del Partido Republicano, una de las sorpresas de la jornada dominical de votación en el país latinoamericano.

Su declaración adelanta lo que podría ser, desde junio, el trabajo de los consejeros constitucionales de esta agrupación de extrema derecha y que pone en aprietos las aspiraciones de los partidos de centro izquierda e izquierda hoy en el poder en Chile.

De acuerdo con los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel), hubo un 84,4% de participación en este nuevo proceso constituyente, con 12.787.380 votos.

El Partido Republicano, definido por algunos como populista de extrema derecha, se imponía con 22 consejeros constitucionales, seguido por 17 de la coalición de izquierda Unidad para Chile. En tanto que el pacto Chile Seguro, de la derecha tradicional obtenía 11 representantes.

Así, la derecha local se hace con más del 60% necesario para controlar al órgano redactor de la Carta Magna.

Por otra parte, algo destacable es que los votos blancos y nulos marcaron la elección, superando al Partido de la Gente (segundo partido político con más adherentes en Chile) y al pacto de la ex Concertación, que estuvo en el gobierno por 24 años. Ninguna de esas dos colectividades obtuvo un representante, marcando la derrota de los "moderados".

TRIUNFO REPUBLICANO

José Antonio Kast, excandidato presidencial y presidente del Partido Republicano, se refirió al triunfo de su partido en las elecciones para el Consejo Constitucional.

“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado, que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, migratoria, económica, social (salud, educación, vivienda y tantas otras) donde todo sube, suben los homicidios, sube la migración, las listas de esperas y personas viviendo en campamentos”, dijo Kast en radio Biobio.

Respecto del trabajo que viene ahora, José Kast comentó que “es una tremenda responsabilidad” lo que el resultado de las elecciones han dejado sobre su partido y sus consejeros electos. Además, agregó que el desempeño que tendrá en este nuevo escenario, es igual al que han tenido desde sus inicios.

“Seguiremos amando profundamente nuestra patria, actuar con humildad, responsabilidad y con compromisos para con Chile, qué más pueden esperar de los republicanos”, aseguró Kast, agregando que “no es tiempo de celebrar, sino que es tiempo de trabajar en unidad, por el bien de Chile”.

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE BORIC



En poco mas de 10 minutos, el presidente chileno Gabriel Boric se dirigió al país cerca de las 10 de la noche para reconocer el triunfo de la derecha y a la vez reforzar su mensaje.

En su discurso, pidió evitar que se repita el fracasó del proceso anterior. "Debemos decirlo fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitarlos desde ya, al Partido Republicano que ha obtenido la primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento...este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner en primer lugar a Chile y su gente antes que a intereses partidistas y personales", indicó Boric.

A continuación, llamó tanto a la derecha tradicional como a sus partidarios "a construir grandes acuerdos por nuestra patria (...) los llamo a la unidad que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales estamos hoy en La Moneda. Una Constitución que nazca de un proceso democrático podría tener legitimidad social y dar estabilidad de largo plazo al país que es lo que la gente necesita. Si somos capaces de bajar las barreras y superar las desconfianzas y evitar la polarización no me cabe duda que lo lograremos", aseguró por televisión el mandatario.

Boric reconoció además que los resultados de esta elección estuvo marcada por la crisis de seguridad y migratorio, "que ha calado profundo en el ánimo de los compatriotas. Quiero que sepan que la estamos atacando con la colaboración de todos los sectores", expresó.

Finalmente, reiteró el espíritu de su gobierno en el deseo final para los consejeros constituyentes electos.

"No podemos olvidar y lo saben que las causas del malestar que se expresaron en el estallido social del 2019 siguen presentes y, por lo tanto, para ustedes es un compromiso terminar con los abusos, construir un nuevo sistema de pensiones, apuntalar el crecimiento económico distribuyendo la riqueza de forma justa, descentralizar las decisiones, recuperar la brecha educativa post pandemia, terminar con la violencia hacia las mujeres y diversidades [sexuales], fortalecer la salud pública y solucionar la crisis de la salud privada y tener un nuevo pacto de desarrollo que equilibre el cuidado del medio ambiente", enumeró Boric.

SI embargo, es poco probable que ese llamado progresista tenga eco, por ahora, en una ultra derecha triunfante.

En un despacho por televisión esta mañana de lunes, el electo consejero Luis Silva reiteraba: "[Lo que vamos a defender] es la familia como pilar de la sociedad, el Estado al servicio de la persona y el decálogo contenido en el artículo 19 [de la actual Constitución]", afirmó, refiriéndose al listado de derechos ciudadanos que garantiza la Constitución de 1980.