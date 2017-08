Es un personaje conocido en todo el mundo. Y lo mismo inspira en México que en cualquier otro lugar del planeta. Y lo hace porque su trabajo no sólo le ha dado victorias a nuestro país, representado a través de la Selección Nacional, sino porque sus capacidades alientan a miles de niños para que piensen que ellos, también, pueden llegar tan célebres como él. Yo, lo he reconocido aquí, sé poco de futbol, pero entiendo la importancia que este deporte tiene en una sociedad como la nuestra. Los grandes astros de éste —y cualquier otra disciplina— se convierten en modelos para los más pequeños, para los niños que sueñan con jugar como aquéllos, que anotan tantos goles o rompen tantos récords. Por eso ayer la noticia cayó como bomba. Rafael Márquez, uno de los más famosos futbolistas mexicanos en el mundo, involucrado con el narco.

Autoridades de Estados Unidos aseguran que el jugador, así como el cantante de banda Julión Álvarez, pertenecen a una red de prestanombres de Raúl Flores Hernández, un narcotraficante relacionado con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que, por cierto, fue detenido hace unas semanas en territorio estadunidense, como también se informó ayer. Y aunque no hay una acusación formal sobre ninguno de los señalados, la revelación ya les trajo consecuencias: sus visas han sido canceladas, se han congelado todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos; tienen prohibido realizar cualquier tipo negocio o transacción en territorio estadunidense, tanto de manera personal, como a través de cualquiera de sus compañías incluidas en la investigación. En el caso del futbolista, el Departamento del Tesoro tiene registradas nueve empresas, entre ellas una escuela de futbol que habría participado en actividades de lavado dinero, pero, lo más importante, es que señala a dos personas, Mauricio Heredia y Marco Antonio Fregoso, como quienes habrían actuado en representación del futbolista. Esto, sin duda, abre la puerta a suspicacias. Decía ayer mi querido Pablo Carrillo en el noticiario de Imagen Televisión, Márquez es un personaje que ha sido muy pulcro en el manejo de su carrera deportiva, las mismas autoridades de Estados Unidos determinan que él no tiene relación directa con el narco, que ésta supuestamente se dio a través de esos dos personajes cercanos a él, y es aquí en donde nos damos cuenta de las dimensiones de la filtración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad. El narco es un monstruo, una escoria con tentáculos en todos lados.

El capitán de la selección nacional acudió ayer de manera voluntaria a la PGR para rendir su declaración, nadie se lo solicitó, pero acudió. Tendrá mucho, o tal vez poco, menos de lo que él quisiera, que decir al respecto. Habrá hecho negocios, como la fundación que lleva su nombre, con empresarios o amigos de amigos, parientes, etcétera, de los que no tendrá razón completa de sus actividades. De lo contrario, ese nexo que señala Estados Unidos con Raúl Flores Hernández se habría dado directamente con él y no con representantes. A partir de esta idea es que podemos tener una explicación, de varias posibles, al respecto. Mientras tanto, y todo parece indicar que así será, a Rafael Márquez le esperan tiempos complicados, porque salir de la lista a la que ahora pertenece, la de personajes ligados con el crimen organizado, es un proceso complicado que tarda hasta seis años, tiempo en el que no podrá pisar territorio estadunidense, ni siquiera para jugar en algún partido oficial de la selección nacional. Pero, de igual forma, deberá trabajar para limpiar su imagen, ésa que decíamos al inicio, se ha convertido en una inspiración para miles de niños en el mundo que lo admiran por sus capacidades deportivas y que representan todo lo contrario a la imagen de un narco. Las autoridades en Estados Unidos deben aclarar cuáles son las razones por las que se le involucró en este caso, porque no es lo mismo el nexo de un amigo, que uno propio. México está tan necesitado de modelos que motiven a quienes serán nuestro futuro, que una noticia como ésta desde luego cae como cubeta de agua fría, pero también merece la oportunidad de ser entendida a través de todas las preguntas y respuestas que genera. Y éstas sólo podrán llegar desde Estados Unidos. Por lo pronto, una de esas pocas razones que los mexicanos teníamos para sentirnos felices y orgullosos, queda por ahora manchada por el fango, ese que lo ha ensuciado todo en estos años. Urge, por eso urge, la despenalización y una nueva política de drogas, porque, de otra forma, los motivos del desengaño (y la violencia en el país) no harán más que seguir creciendo. De la patada, carajo. De la patada que hasta las patadas del futbol terminen embarradas.