No solo la belleza del norte y el sur de Chile, con sus ya afamados paisajes, ha fascinado a miles de visitantes, sino que también la metrópolis nacional, Santiago, ha brillado con fuerza y de la mano de su mega desarrollo urbano y conectividad. Ha deslumbrado incluso a la famosa revista internacional National Geographic.

"Best of the world", así define la reconocida magazine de turismo y viajes a la capital de Chile, un destino que los amantes de las travesías deben ingresar a su lista de deseos para el 2018.

Las enormes y vanguardistas edificaciones, autopistas full conectadas que llevan a los distintos lugares, donde disfrutar de los más diversos panoramas para todos los gustos, marcados por el boom gastronómico y cultural, con la seguridad que brinda esta cosmopolita ciudad, además de su cercanía a viñas y atracciones naturales, son solo algunos de los motivos por los cuales Santiago enamora al visitante.

Porque una ciudad como Santiago, que nada tiene que envidiar a otros destinos indiscutidos, merecía estar presente en este listado de 21 lugares a nivel mundial pensados en los viajeros. Un orgullo para todos quienes habitamos en sus distintas comunas capitalinas y especialmente, para los que somos parte del rubro turístico.

Pero la potencia del turismo chileno no descansa y se nota, puesto que este no es el único reconocimiento internacional que Chile o su capital reciben este año, ya que durante octubre la reconocida guía internacional de turismo Lonely Planet nombró a nuestro país como un imperdible para visitar durante el 2018.

Así, Chile, y específicamente Santiago, suma y sigue, ya que durante el 2018 hitos como la visita del Papa, la realización del segundo encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con China como invitado, o la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), seguirán sumando honores a la capital chilena, que hoy vive su periodo de gloria en torno al turismo.