Cencosud acordó colocar bono internacional por US$ 650 millones y consiguió US$ 3.200

Cencosud S.A. acordó este martes los términos de una nueva colocación de un bono internacional por US$ 650 millones a 7 años plazo, a una tasa de 5,95%, y con una demanda inicial que superó los US$ 3.200 millones. La operación, cuya fecha de materialización es el próximo martes 28 de mayo, recibió 230 órdenes y tiene el objetivo de prepagar un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.

En detalle, esta operación permitirá a Cencosud pagar la totalidad del capital pendiente por US$ 524 millones del bono senior con vencimiento en 2025 y prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones.

“Estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”, señaló Rodrigo Larraín, Gerente General Corporativo de Cencosud, en un comunicado emitido por la empresa en horas de la tarde.

Por su parte, Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Cencosud, agregó que “esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio.”

Los Bonos fueron clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.

Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos retailers en América. Cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, además de una oficina comercial en China y un HUB Tecnológico y Digital en Uruguay, donde día a día desarrolla una exitosa estrategia multiformato con un equipo de más de 110 mil colaboradores. Su operación abarca diversas líneas de negocios, tales como Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros.