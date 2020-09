Nueva York. Las acciones globales, el oro y el dólar caían el jueves, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recordó a los inversores el duro trabajo que resta para alcanzar una recuperación total, mensaje reforzado por datos que mostraron un alto número de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían y la curva de rendimientos se aplanaba debido a que los inversores expresaban su decepción luego de que la Fed no presentó el miércoles nuevas medidas de estímulo económico al cierre de su reunión de política monetaria.

Los principales índices de Wall Street, por su parte, bajaban lastrados por la caída del sector tecnológico y acciones relacionadas. Apple Inc y Amazon.com Inc anotaban algunas de las mayores caídas en el Nasdaq.

El número de estadounidenses que pidió nuevo subsidio por desempleo cayó menos que lo esperado la semana pasada y las solicitudes de la semana anterior fueron revisadas al alza, lo que sugiere que la recuperación del mercado laboral se ha frenado en medio de un menor estímulo fiscal.

La Fed está haciendo todo lo que puede sin aparentar que ha entrado en pánico, dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments, una firma de inversión familiar en New Vernon, Nueva Jersey.

Los inversionistas tienen pocas alternativas además de las acciones, por lo que algunos están tomando ganancias antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, luego de las inesperadas alzas de este año tras el impacto de la pandemia de coronavirus, dijo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, apuntó a un largo camino para alcanzar el "máximo empleo", pero algunos inversores se sintieron decepcionados por la falta de nuevos planes de estímulo, a pesar de que los encargados de la política monetaria se comprometieron a mantener las tasas de interés cercanas a cero durante un período prolongado.

El índice de acciones globales MSCI caía un 0,66% a 571,19, mientras que el referencial de mercados emergentes perdía un 1,04%.

En Europa, el FTSEurofirst 300 cedía un 0,4%, mientras que en Wall Street el Promedio Industrial Dow Jones descendía un 0,16%, el S&P 500 borraba un 0,51% y el Nasdaq Composite sufría una merma de 0,98%.

El índice dólar retrocedía un 0,097% y el euro caía un 0,02% a 1,1812 dólares, mientras que el yen japonés se fortalecía un 0,3% a 104,62 unidades por dólar.

En Europa, los segmentos de banca, automotrices y mineras sufrieron las mayores pérdidas en las bolsas. Volkswagen, Renault y PSA Group cedieron entre 2,5% y 3% por datos que mostraron que las ventas de autos en Europa se hundieron 17,6% en agosto.

En las materias primas, los futuros del crudo Brent subían US$ 0,86 a US$ 0,43 por barril y los futuros del petróleo en Estados Unidos ganaban US$ 0,68 a US$ 40,84 por barril. Los precios del oro al contado, en tanto, bajaban un 0,79% a US$ 1.943,90 la onza.