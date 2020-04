Wall Street se desploma por sombríos datos económicos y resultados de ventas minoristas por la pandemia

Bank of America, Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc perdían entre un 2,2% y un 4,6% tras unirse a JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co en la práctica de apartar miles de millones de dólares para cubrir potenciales impagos de préstamos por la pandemia del coronavirus.

Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 declinen un 12,3% en el primer trimestre, mientras que el Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía mundial se contraerá un 3% en 2020.

15 de Abril de 2020, 12:59