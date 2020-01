Londres. El Reino Unido abandona la Unión Europea este viernes con una mezcla de alegría, enojo e indiferencia, lanzándose a lo desconocido en uno de los mayores golpes al intento de Europa de forjar la unidad de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

Los líderes más poderosos de la UE, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, calificaron el Brexit, que debía llegar a las 2300 GMT, como un momento triste que es un punto de inflexión para Europa. La UE advirtió que irse sería peor que quedarse.

En el movimiento geopolítico más significativo del Reino Unido desde que perdió su imperio, le da la espalda a 47 años de membresía y debe comenzar a trazar su propio rumbo para las generaciones venideras.

Desde la medianoche en Bruselas, la UE pierde el 15% de su economía, su mayor gasto militar y la capital financiera internacional del mundo: Londres.

Los partidarios del Brexit quemaron una bandera de la UE en las afueras de Downing Street, donde vive el primer ministro Boris Johnson. Algunos partidarios de la UE se burlaron de un grupo más grande de Brexiteers cercanos cantando "Bye-bye EU" y "Shame on you" al son de Auld Lang Syne.

"Este es el momento en que sale el sol y se caen las cortinas para dar comienzo a un nuevo acto", dijo Johnson, uno de los líderes de la campaña a favor del Brexit en el referendo del 2016. "Es un momento de verdadera renovación y cambio nacional".

Johnson planeó celebrar con vino espumoso inglés y una variedad claramente británica de canapés, incluyendo queso azul Shropshire y pudines de Yorkshire con carne de res y rábano picante.

En Bruselas, el Union Jack de Gran Bretaña fue bajado en el edificio del consejo de la UE y el círculo de 12 estrellas del bloque sobre un fondo azul fue retirado de fuera de la embajada británica.

Salir de la UE parecía descabellado: el Reino Unido se unió en 1973 como "el hombre enfermo de Europa" y hace menos de dos décadas, los líderes británicos estaban discutiendo sobre si unirse al euro.

Pero la agitación de la crisis de la zona euro, los temores sobre la inmigración masiva y una serie de errores de cálculo por parte del ex primer ministro David Cameron provocaron que el voto del 52% contra el 48% decidiera salirse del bloque.

¿Anticlímax? La separación final del miembro más reacio de la UE es una especie de anticlímax. Más allá del simbolismo, poco cambiará hasta finales de 2020.

Para entonces, Johnson ha prometido alcanzar un amplio acuerdo de libre comercio con la UE, el bloque comercial más grande del mundo.

"Estas negociaciones ciertamente no serán fáciles", dijo Merkel, advirtiendo a Londres que si se desviaba de las reglas de la UE, entonces su acceso al mercado del bloque sería limitado.

Macron dijo que Gran Bretaña no puede esperar ser tratado de la misma manera que cuando era parte del club.

"No se puede entrar y salir", dijo Macron a los franceses en un discurso televisado. “El pueblo británico eligió abandonar la Unión Europea. No tendrá las mismas obligaciones, por lo que ya no tendrá los mismos derechos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado durante mucho tiempo el Brexit. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los británicos querían escapar de la "tiranía de Bruselas".

Algunos británicos celebrarán y otros llorarán.

"Día de la independencia". Para los defensores, Brexit es el "día de la independencia", un escape de lo que lanzaron como un proyecto condenado dominado por los alemanes con una moneda única condenada que está fallando a sus 500 millones de habitantes.

Esperan que la partida anuncie reformas para remodelar Reino Unido e impulsarla por delante de sus rivales europeos.

Karen Evans, una peluquera de 47 años que llevaba un Union Jack, desestimó las preocupaciones de "Remainers": "Perdieron. Necesitan superarlo. Son malos perdedores. Este es un día para celebrar".

Los opositores creen que el Brexit es una locura que debilitará a Occidente, arruinará lo que queda de la influencia global de Reino Unido, socavará su economía y finalmente conducirá a un conjunto de islas menos cosmopolitas en el Atlántico norte. Dicen que Gran Bretaña ahora tendrá pocas opciones más que acoger a Trump.

David Tucker, un proeuropeo de 75 años, dijo que había venido a Londres desde Gales para marchar con la esperanza de que otros mantengan vivo la esperanza de que Gran Bretaña algún día se reincorpore a la UE:

"Es una tragedia", dijo. “Una vez fuimos parte del bloque económico más poderoso del mundo. Ahora somos solo una isla que mira hacia adentro y que se hará más pequeña”.

"Es un día muy triste", dijo el ingeniero Roger Olsen, de 63 años. "Creo que es un desastre. Una cosa absolutamente equivocada. Y creo que el tiempo demostrará que hemos tomado el rumbo equivocado".

El brexit siempre fue mucho más que Europa.

El referéndum expuso divisiones profundas y desencadenó la búsqueda del alma sobre todo, desde la secesión y la inmigración hasta el imperio y la modernidad británica.

El Brexit ha probado la estructura misma del supuesto reino unido: Inglaterra y Gales votaron para abandonar el bloque, pero Escocia e Irlanda del Norte votaron para quedarse.

El primer ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, aprovechó el momento para exigir un segundo referéndum de independencia. Una encuesta realizada este jueves sugirió que una escasa mayoría de escoceses ahora respaldaría una división debido al Brexit.

Pero después de los giros y vueltas de 3 años y medio, muchos votantes simplemente están contentos de que la disputa haya terminado. "Solo quería verlo terminado", dijo Lee Stokes, un gerente de proyecto de 44 años.