Londres. La Unión Europea y Reino Unido se enfrentaron este lunes por el acuerdo comercial post-Brexit, luego de que el primer ministro Boris Johnson insistió en que no es necesario adherirse a las normas del bloque y Bruselas advirtió que podría aplicar aranceles y cuotas de importaciones si se rehúsa.

Reino Unido quiere negociar un acuerdo comercial para fines de este año, pero los líderes de la UE dicen que mientras más se aleje Londres de sus normas menos acceso tendrá al mercado único europeo.

Dos días después del Brexit, Johnson describió al Reino Unido como una potencia del libre comercio y, aunque no se animó a presionar del todo a la UE con una posición más beligerante, dijo que no había necesidad de aceptar las reglas del bloque.

"No hay necesidad de un acuerdo de libre comercio que involucre aceptar las reglas de la UE sobre políticas de competencia, subsidios, protección social, medioambiente o nada similar, no más que si la UE estuviera obligada a aceptar las normas de Reino Unido", dijo el primer ministro conservador.

La alternativa para Reino Unido, dijo Johnson, es negociar un pacto como el que ostenta Canadá con la UE o uno distinto como el acuerdo del bloque con Australia.

La Unión Europea quiere un acuerdo ambicioso sin aranceles ni cuotas con Reino Unido, pero éste sería condicionado a una competencia abierta y justa con el bloque de 27 naciones que el país abandonó la semana pasada, dijo el negociador europeo del Brexit.

Al revelar el mandato de la Comisión Europea para negociaciones con Reino Unido sobre su relación futura, Michel Barnier dijo el lunes que era necesario primero preparar el camino y adecuarlo para sostener estándares sociales, medioambientales y de ayuda estatal en el largo plazo.

"No pueden acusarnos de falta de ambición", dijo en una conferencia de prensa en Bruselas. "Primero que todo, nosotros debemos defender los intereses de la unión, de sus ciudadanos y sus negocios".

"Seguiremos preparándonos para un escenario en el que no se ha llegado aún a un acuerdo. Ciertamente no queremos que eso suceda, trabajaremos para evitarlo, pero si no podemos llegar a un acuerdo a fines de este año estaremos en el límite en muchos frentes", explicó.

Barnier añadió que un eventual acuerdo comercial debe incluir un compromiso sobre la industria pesquera que entregue libre acceso recíproco a las aguas y que éstas condiciones deben quedar establecidas con Reino Unido para el 1 de julio de 2020.