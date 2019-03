Londres. La primera ministra británica, Theresa May, estaba bajo presión este lunes para establecer una fecha para dejar el cargo a cambio de que los legisladores rebeldes de su partido que apoyan el Brexit respalden su acuerdo de divorcio con la Unión Europea, el cual ha sido dos veces rechazado en el Parlamento.

En uno de los momentos más importantes para el país en al menos una generación y casi tres años después del referéndum sobre la membresía de Reino Unido en la UE en 2016, aún no está claro cómo, cuándo o si se llevará a cabo el Brexit.

En medio de la evidente debilidad de May, sus ministros negaron un supuesto complot para exigirle una fecha para dejar el cargo.

"Se acabó el tiempo, Theresa", dijo el periódico The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, en un editorial. El medio dijo que la única posibilidad de que el Parlamento apruebe el acuerdo de Brexit era establecer una fecha para su partida.

"La primera ministra no tiene la confianza de su bloque parlamentario. Claramente, no tiene la confianza del gabinete y ciertamente no tiene la confianza de nuestros miembros en el país", sostuvo un legislador conservador que apoya el Brexit.

"Espero que el gabinete le diga a la primera ministra que el juego ha terminado", dijo a Brid News Andrew Bridgen, un legislador conservador que apoya el Brexit. "La primera ministra no tiene la confianza de su bloque parlamentario. Claramente, no tiene la confianza del gabinete y ciertamente no tiene la confianza de nuestros miembros en el país", sostuvo.

Los ministros debían discutir cómo abordar los intentos del Parlamento por tomar el control del Brexit antes de una reunión de gabinete de May, dijo una fuente del gobierno.

Reino Unido, que aprobó con un 52% de los votos la salida de la UE en el referéndum, sigue profundamente dividido sobre el Brexit. Apenas 24 horas después de que cientos de miles de personas marcharon por Londres este sábado para exigir otro referéndum, May convocó este domingo a los legisladores rebeldes a su residencia de Chequers, en un intento por encontrar una manera de poner fin al punto muerto.

"En la reunión se discutió una variedad de temas, incluyendo si hay suficiente apoyo en la Cámara de los Comunes para traer de vuelta una votación significativa (para su acuerdo) esta semana", dijo un portavoz de la oficina de May en Downing Street.

A May se le solicitó en la cita que establezca un cronograma para dejar el cargo si desea que su acuerdo sea ratificado, dijo el reportero de Buzzfeed Alex Wickham en Twitter.

La primera ministra le dijo a los legisladores que renunciará si apoyan su acuerdo de divorcio con la Unión Europea, según el canal de noticias ITV.

El acuerdo negociado por May y la UE fue derrotado en el Parlamento el 12 de marzo y el 15 de enero por 149 y 230 votos, respectivamente.

Para que sea aprobado, debe conseguir el apoyo de al menos 75 diputados: docenas de legisladores rebeldes de su Partido Conservador, algunos miembros del opositor Partido Laborista y al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP, por sus siglas en inglés), que apuntala a su gobierno minoritario.