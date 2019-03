Theresa May ofrece renunciar si se aprueba su propuesta del Brexit

"He escuchado muy claramente el estado de ánimo del partido parlamentario", dijo May. "Sé que hay el deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no me interpondré en ese camino".

May dijo en una reunión de legisladores conservadores que se retiraría si su plan de divorcio es finalmente aprobado por un parlamento que ha estado amargamente dividido. La tercera votación sería entre este jueves y viernes.

27 de Marzo de 2019, 15:51