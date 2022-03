Argentina llegó a un acuerdo de deuda de US$ 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmaron este jueves el gobierno de Alberto Fernandez y el organismo multilateral, luego de negociaciones para suavizar los bordes finales del pacto.

"Después de intensas negociaciones, el Gobierno Nacional logró sellar un acuerdo con el FMI", dijo el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, y agregó que el acuerdo fue enviado al Congreso este jueves y buscaría refinanciar alrededor de US$45.000 millones.

El pasado mes de enero, el presidente Fernández, anunció un principio de acuerdo para la reestructuración del préstamo que el organismo concedió a la anterior administración de Mauricio Macri.

Dos meses después, el equipo del FMI encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de Misión para Argentina, dijo en un comunicado citado por Reuters que las dos partes habían llegado a un consenso entre altos funcionarios sobre un mecanismo de financiación ampliado.

Se trata de un programa por dos años y medio que contempla nuevas medidas, pero el FMI quiere negociarlas con quien gane las elecciones de 2023.

El programa permitirá refinanciar los pagos y contempla un primer desembolsos para hacer frente a los vencimientos del programa de Stand By 2018, que este año ascienden a US$ 19.000 millones y el próximo a US$ 21.000 milllones, detalla el medio local Cronista.

Antes de superar este trámite el Congreso de Argentina deberá aprobar el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores.

El Congreso deberá aprobar el texto antes del vencimiento del próximo 22 de marzo por US$ 2.800 millones, para que el que se necesita un primer desembolso del FMI.

El equipo del FMI explicó que el objetivo del programa es proporcionar al país apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos "más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos".

Aseguraron que el programa es "pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina".

El memorando acordado contemplaba en una etapa preliminar un crecimiento de 3,5% a 4,5% para este año y entre 2,5%-3,5% para 2023, mientras que en 2024 el PIB osciliaría entre 2,5% y 3%.

Entre los objetivos del programa, se busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción de la financiación monetaria del déficit fiscal y un nuevo marco para la política monetaria, con el objetivo de generar tasas de interés reales positivas para respaldar la financiación interna, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo.

La inflación prevista, en rangos, marca un 38% a 48% para este año y el segmento baja a 3%4-42% para 2023, mientras que en 2024 aventuran que el índice de precios podría quebrar el piso de 30%.

El Gobierno argentino aclaró que "el escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda".