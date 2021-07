Argentina completó este miércoles pagos por casi US$ 230 millones al Club de París como parte del acuerdo logrado en junio pasado para evitar que la nación suramericana cayera en cese de pagos con el grupo de 22 países acreedores.

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Efe que los giros para cancelar los pagos con los diversos acreedores y realizados en ocho monedas distintas totalizan un valor equivalente a US$ 226 millones. Los diversos giros se realizaron entre el lunes último y este miércoles.

El pasado 22 de junio, Argentina llegó a un entendimiento con el Club de París para evitar entrar en cese de pagos a finales de julio por no cancelar toda la deuda con el foro de países acreedores, por un total de unos US$ 2.400 millones.

Según lo acordado, Argentina diferirá el pago de esa deuda hasta alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación con el Club de París o bien hasta el 31 de mayo de 2022, lo que ocurra primero.

Argentina se comprometió a pagar un total de US$ 430 millones al Club de París antes del 31 de marzo de 2022 y en dos cuotas, una esta semana, por US$ 230 millones, y otra a finales de febrero de 2022, por US$ 200 millones.

Según fuentes oficiales, los giros de esta semana y los previstos para febrero incluyen cancelaciones parciales de deudas con gobiernos e instituciones financieras de 16 países miembros del Club de París (Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y EE.UU.).

El entendimiento de junio con el Club de París también incluye un compromiso por parte de Argentina de realizar los esfuerzos necesarios para llegar antes del 31 de marzo de 2022 a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por US$ 45.520 millones contraídas en un pacto de auxilio financiero firmado en 2018.

Los pagos de esta semana al Club de París son los primeros de una serie de importantes vencimientos de deuda que debe afrontar en lo que queda del año Argentina. El país arrastra tres años de severa recesión, con fuertes desequilibrios macroeconómicos, problemas de acceso a la financiación internacional y acotadas reservas internacionales.

Argentina necesita cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, ya que insiste en que no está en condiciones de afrontar los pesados compromisos de pago incluidos en el pacto de 2018. Según ese acuerdo, debería pagar al organismo, entre capital e intereses, US$ 19.020 millones el próximo año, US$ 19.270 millones en 2023 y US$ 4.856 millones en 2024.

El Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años.