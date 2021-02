Según datos actualizados de la plataforma Coinmarketcap.com, el valor de Bitcoin trepó hasta los US$ 55.350 durante horas de la tarde este viernes, lo que supone un nuevo máximo histórico, tras un alza de 14,92% durante la última semana.

La popular criptomoneda continúa batiendo records, tras haber alcanzado los US$ 50.000 hace tan sólo tres días.

Tras la vertiginosa subida que tuvo durante la segunda mitad de 2020, el Bitcoin ha quintuplicado su valor desde hace un año.

Pero mientras algunos analistas desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado, que no se basa en ningún activo físico, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo hasta los US$ 20.000 para luego desplomarse hasta alrededor de los US$ 4.000 a mediados de 2018.

Recientemente Bitcoin ha estado batiendo importantes resistencias como fueron las de los US$ 43.000, US$ 50.000 y US$ 55.000, después de que Tesla hubiese anunciado una inversión de alrededor de US$ 1.500 millones y su dueño Elon Musk respaldara públicamente el criptoactivo.

Ya, a principios de esta semana, MicroStrategy, una compañía de software estadounidense, anunció una captación de fondos de US$ 600 millones "para comprar Bitcoins".

La firma se suma a grupos financieros cada vez más interesados en el Bitcoin. La semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, y MasterCard anunciaron nuevos proyectos relacionados al mercado de las criptomonedas.