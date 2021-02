El FMI insta a mantener los estímulos económicos y fiscales en A. Latina durante 2021

"Se necesita seguir estimulando a la población en 2021", ha destacado Werner, quien ha destacado que las caídas en las tasas de interés generalizadas podrían seguir apoyando a las familias y que estas capten más deuda.

Para 2021 y 2022, el FMI ha proyectado un crecimiento económico del 4,1% en el primer año y del 3% en el segundo. No obstante, los niveles prepandémicos de PIB no se alcanzarán hasta al menos el 2022 y los niveles de PIB per cápita hasta el 2025.

25 de Febrero de 2021, 16:50