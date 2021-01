Zurich. Nada de fácil la tiene por estos días el Banco Central de México. Al cambio de jefatura y los peligros inflacionarios, se suma la bullada y polémica iniciativa de congresistas de Morena para tramitar una ley que obligue a Banxico a comprar divisas. Una labor que, se teme, termine desafiando la autonomía de la entidad.

“Una aprobación final no solo pondría en duda el grado de autonomía del banco central, sino que también lo expondría a posibles casos de lavado de dinero que podrían poner en peligro la estabilidad financiera”, indica a AméricaEconomía Mathieu Racheter, analista de investigación de estrategias de mercados emergentes, Julius Baer.

El pasado miércoles 9 de diciembre, el Senado de la República aprobó con 67 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, una iniciativa que reforma la Ley del Banco de México (Banxico) y que obliga al banco central a comprar divisas en efectivo que tengan los bancos por concepto de remesas, o por turismo.

La iniciativa aprobada dice lo siguiente: “Los billetes y monedas metálicas extranjeros, captados por las instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la Ley de Instituciones de Crédito, que no puedan ser repatriados a su país de origen”; en otro apartado se señala que estas divisas pasarán a formar parte de las reservas internacionales del banco central.

Desde entonces, la polémica no ha cesado. Y el propio banco salió a defender su postura, en voz del subgobernador Gerardo Esquivel, quien lamentó la decisión, asegurando que además del tema de autonomía, la medida pone en riesgo las reservas internacionales del país.

Por ahora, después de un retroceso, la Cámara Baja ha retrasado la discusión y votación del polémico proyecto de ley para el próximo año.

“La ley amenaza la independencia de Banxico y pone en riesgo a todo el sistema financiero al obligar a la autoridad monetaria a comprar divisas de origen desconocido. Los ganadores serían muy pocos”, reafirma Racheter.

Más aún, Julius Baer considera que la aprobación de esta controvertida ley podría dañar la calificación crediticia de México como país.

“Moody's ya lo dijo. Hay tres consideraciones clave para las calificaciones: primero, niveles de deuda y sostenibilidad --en los que México en realidad tiene una puntuación bastante alta. Segundo, potencial de crecimiento --sobre el cual existe una creciente preocupación con respecto a México, debido a la escasez de inversiones, en gran parte un reflejo de las que se vería afectada negativamente si se aprueba la ley de Banxico”, precisa Racheter.

Desde esa perspectiva, la entidad suiza ve posible que una rebaja no se produzca de inmediato, “pero probablemente sí dentro de los próximos 12 meses, como parte del proceso gradual de deterioro institucional que ha tenido lugar en los últimos años”, agrega el analista.

“Creemos que Galia Borja tiene buenas credenciales: trabajó en el gobierno de la Ciudad de México con el ex-MdF de AMLO Carlos Urzúa y es cercana a Arturo Herrera, pero también trabajó en el Tesoro de Felipe Calderón del PAN y Peña Nieto del PRI. Si bien sería menos propensa a mantener una postura monetaria restrictiva frente a Guzmán, los nuevos miembros de la Junta tienden a ser más cautelosos si quieren mantener cierta credibilidad”, opina Racheter.

Ciclo de relajación. Pero la controvertida ley no es lo único que analizó la agencia suiza respecto al país de AMLO.

En su previsión, Baer apuesta a que mientras el Banco Central de México espera más confirmación de que el reciente aumento en la dinámica de la inflación es solo temporal, la holgura económica llevará a la entidad a reanudar el ciclo de relajación a principios del próximo año.

En su última reunión de 2020, del 17 de diciembre, el banco central de México dejó la tasa de política sin cambios en 4,25%.

En su comunicado, el comité (de política monetaria de Banxico) mencionó que la incertidumbre en torno a la inflación es alta, más aún ahora con el aumento esperado del 15% en el salario mínimo en 2021.

“En nuestra opinión, el Banxico, que es conocido por su enfoque cauteloso de la política monetaria, necesita para ver una mayor confirmación de que el reciente aumento en la dinámica de la inflación es solo temporal, lo que le permite reanudar el ciclo de relajación a principios de 2021”, profundizó la firma Julius Baer.

Respecto del aumento del salario mínimo, Mathieu Racheter, no lo considera un peligro para la inflación del país. “En el entorno actual, creemos que la presión a la baja de la amplia brecha de producción es mayor que la presión al alza de un aumento del 15% en el salario mínimo. En todo caso, el riesgo es que esto empuje a más trabajadores a la informalidad”, precisa.

Normalmente, el traspaso a la inflación en México es de aproximadamente 2 a 4 puntos básicos por cada aumento del 1% en el salario mínimo. “Con la actual holgura económica, es probable que el traspaso sea menor. Sin embargo, existe el riesgo de una inflación más alta después del Covid a medida que la economía se reabre y los precios de los servicios suban - pensando en los viajes aéreos y el turismo- después de haber colapsado este año”, complementa el analista de investigación de estrategias de mercados emergentes de Julius Baer.

Otro punto destacado en su reporte sobre México por Julius Baer es la entrante nueva vicegobernadora de Banxico, designada por el presidente López Obrador para 2021, Galia Borja, “quien probablemente será más pacífica que su procesador Javier Guzmán”, aventura la firma europea.

Respecto a Guzmán, desde Julius Baer indican que probablemente no dejará una huella intelectual, como sí lo hizo Ramos Francia. “Aunque es muy respetado en Banxico dada su larga y exitosa trayectoria, sus puntos de vista no generaron suficiente tracción para llevarlo a dejar un legado en términos de formulación de políticas. Dicho esto, creemos que su mayor contribución es que ha tenido la firme convicción de que es necesario reducir las expectativas de inflación, y que no hacerlo pone en riesgo toda la credibilidad de Banxico”, recalca la entidad.

En vista de esto, la firma continúa argumentando que Banxico solo está pausando el ciclo de flexibilización, y esperan que reanude su ciclo de flexibilización a principios de 2021.

Consultado sobre los efectos de la austeridad que México parece haber llevado durante toda la pandemia, que contrasta con las ayudas de otros países, respecto de salvar a ciertos sectores económicos o bien aumentar la brecha entre pobres y ricos, Julius Baer considera que, en términos del impacto a largo plazo el no proporcionar más estímulo fiscal, probablemente (se reflejará) en una tasa de desempleo estructural más alta y posiblemente en una tasa más alta de incumplimientos corporativos.

“Ambas condiciones probablemente se traducirían en una recuperación más lenta después de la pandemia. Sin embargo, la realidad es que puede ser demasiado pronto para concluir que México estará mucho peor que otros”, argumenta Racheter.

“Además, hay una perspectiva contrafáctica a considerar: ¿cómo nos sentiríamos acerca de las perspectivas de México si hubieran arrojado la casa fiscal por la ventana para amortiguar el golpe del Covid? Creo que estaríamos bastante preocupados por la sostenibilidad fiscal de México en este momento, por lo que existen pros y contras tanto con las respuestas fiscales austeras como agresivas a la crisis”, explica el analista.

Finalmente, Julius Baer indica que ve mejores oportunidades de inversión en Asia, tanto en renta variable como en renta fija, para inversionistas privados mexicanos.