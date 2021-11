El mes pasado se registraron 14.009.186 mexicanos en el rubro salarial que tiene como máximo un salario mínimo al mes, lo que significó un crecimiento interanual de 1,7 puntos en este grupo de remuneraciones.

Siguiendo la misma línea, el grupo que concentra las remuneraciones de más de uno y hasta dos salarios mínimos también registró un aumento de 0,5 puntos. En este grupo se encuentran 19.727.685 trabajadores, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

Estos incrementos se acompañaron de contracciones el resto de los grupos de salarios más altos; lo que refleja que aún cuando más personas se incorporaron a la fuerza laboral, la mayoría se integró y otros se movieron a los rangos de remuneraciones más bajas.

Al corte de este décimo mes del año, los ocupados que ganan como máximo un salario mínimo mensual representan al 24,9% del total y quienes ganan más de uno y hasta dos concentran al 35%. Esto es: en México 6 de cada 10 trabajadores perciben menos de US$ 411,2 mensuales (8.502 pesos mexicanos).

Por su parte, el grupo de trabajadores que gana más de dos y hasta tres salarios mínimos se contrajo 1,9 puntos, el grupo de más de tres y hasta cinco salarios se redujo 0,3 puntos. En el grupo de los trabajadores mejor pagados, con más de cinco salarios mínimos al mes la reducción fue de 0,5 puntos.

En términos absolutos, se tiene que 11.120.832 mexicanos perciben entre US$ 411,3 (8.503 pesos mexicanos) y US$ 1.028,11 mensuales (21.255 pesos mexicanos). Mientras que sólo un 1.243.885 tiene un salario mayor a US$ 1.028,16 por mes (21.256 pesos mexicanos).

¿Cuántos salarios son suficientes para vivir?

El costo de la vida en México varía sustancialmente entre regiones, estados, ciudades y hasta colonias. Lo cierto es que la inflación, ahora mismo, presiona en todos lados.

De acuerdo con las estimaciones más recientes del costo de las canastas básicas del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarollo Social) el monto necesario para cubrir necesidades básicas es:

Canasta de alimentos en regiones rurales: US$ 68,63 (1.419 pesos mexicanos) mensuales por persona

Canasta de alimentos en regiones urbanas: US$ 94,37 (1.951 pesos mexicanos) mensuales por persona

Canasta mínima con bienes y servicios básicos en regiones rurales: US$ 133 (2.751 pesos mexicanos) mensuales por persona

Canasta mínima con bienes y servicios básicos en regiones urbanas: US$ 186 (3.843 pesos mexicanos) mensuales por persona

Como resultado del incremento generalizado de los precios, sólo la canasta alimentaria, tanto en regiones rurales como urbanas, se encareció 7% en octubre del 2021 respecto del mismo mes del año pasado.

Esto refleja por un lado, un encarecimiento del costo de la vida que hace que los salarios pierdan poder adquisitivo, y por otro lado, un incremento de los empleos que pagan salarios menores.