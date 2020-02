"Objetivamente no podemos": presidente de Argentina no ve posibilidad de cumplir pago de la deuda con el FMI

"Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires no es la regla; eso sólo fue una excepción, un tema coyuntural; hubo que tomar esa decisión, no porque creamos que hay que pagar la deuda, sino porque creíamos que empezando la discusión no era bueno incumplir; la verdad es que objetivamente no podemos cumplir", subrayó Fernández.

El mandatario argentino Alberto Fernández dijo que, en caso de pagar, se estaría "sumiendo a la economía en una postración absoluta". Dijo que pretenden destinar el dinero que está pensado al pago de la deuda, para la reactivación de la economía.

10 de Febrero de 2020, 16:31