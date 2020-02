Buenos Aires.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) una "quita sustancial" de la deuda que el país mantiene con el organismo multilateral.

Fernández de Kirchner, quien presidió el país sudamericano entre 2007 y 2015, presentó su libro "Sinceramente" este sábado en la XXIX Feria Internacional del Libro de Cuba(FIL Cuba 2020), el evento editorial más grande de la isla caribeña, que abrió sus puertas este jueves en La Habana.

Allí, la vicepresidenta argentina cuestionó la actuación del FMI y pidió investigar para qué el organismo prestó capital a Argentina en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

"Así como hubo un 'Nunca Más' a los golpes de Estado que permitieron asegurar la continuidad democrática, debería haber una investigación similar sobre la deuda. Hay que determinar para qué se le prestó a Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri", sostuvo Fernández de Kirchner al exponer en el auditorio Nicolás Guillén, en La Habana.

La vicepresidenta argentina dijo que "en los últimos cuatro años entraron dólares para que se fueran más dólares", y aseguró que esa es una práctica que está prohibida por la Carta Orgánica del FMI.

"Ahora nos dicen que el estatuto del FMI impide que se hagan quitas de capital. ¿Y lo de la fuga, qué? Eso también está prohibido. Entonces que me apliquen toda la ley, desde el principio hasta el fin", indicó la expresidenta en declaraciones, citadas por la agencia estatal de noticias Télam.

Fernández de Kirchner criticó que durante el Gobierno de Macri "aumentaron los montos, los plazos, los capitales. Todo. Es el endeudamiento más grande de la historia del país y lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender como sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años", pidió.

Al pedir una "quita sustancial" del capital que la Argentina debe devolver al FMI, la dirigente dijo que el préstamo se realizó "violando el propio estatuto del FMI".

"Se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo, comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo y, por el otro lado, se hizo violando las obligaciones del FMI", consideró.

En ese sentido, se preguntó: "¿Cómo que el Estatuto (del FMI) prohíbe hacer una quita? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir la fuga del dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el Estatuto del Fondo entero, del primer al último capítulo, no me elijas el capítulo".

El expresidente Macri obtuvo en junio de 2018 un crédito por unos 56.700 millones de dólares del organismo multilateral.

De ese monto, el FMI transfirió 44.149 millones de dólares y restan ser enviados alrededor de 12.400 millones de dólares, compuestos por un desembolso por 5.400 millones de dólares y siete tramos de 1.000 millones de dólares.

El Gobierno argentino ha dicho que no solicitará el tramo de 12.400 millones de dólares y que buscará un nuevo acuerdo con el FMI para establecer nuevas condiciones para poder cancelar la deuda que se generó con el préstamo recibido.