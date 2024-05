Argentina y España a punto de romper relaciones diplomáticas: ¿cómo son sus lazos comerciales?

“España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad”. Fueron las palabras de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, como respuesta a un polémico discurso del presidente Javier Milei en una convención del partido ultraconservador Vox el pasado 19 de mayo.

Durante su participación especial, el mandatario argentino aludió a las denuncias que acusan a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, de liderar una red de tráfico de influencias en el sector de licitaciones públicas. Milei tildó a Gómez de “corrupta”, lo que generó un punto de inflexión en las ya tensas relaciones entre Madrid y Buenos Aires.

Previamente, el 3 de mayo, Óscar Puente, ministro de Transportes español, había acusado a Milei de consumir drogas por sus declaraciones incendiarias contra Sánchez. Tal intercambio de insultos y acusaciones ha llevado a que este 21 de mayo, Albares anuncie el retiro definitivo de la embajadora española de sus obligaciones en Argentina. Es una decisión que implica la posible ruptura de relaciones diplomáticas, lo que afectaría los lazos comerciales entre ambas naciones.

LOS HIDROCARBUROS Y LA BANCA ESPAÑOLA SON PROTAGONISTAS

Para empezar, actualmente en Argentina operan 117 empresas españolas con participación, filial o sucursal, según datos del Instituto de Comercio Exterior español (ICEX). Se trata de una cifra que podría aumentar en el futuro ante la postura favorable de Milei a la inversión privada. De hecho, el líder libertario se había reunido en el evento de Vox con representantes de Telefónica, Iberia, así como los bancos BBVA y Santander.

Sin embargo, las firmas no tardaron en mostrar su rechazo hacia los ataques del economista libertario a Sánchez y su esposa. Únicamente el tiempo dirá si esta postura permanece en los gestos y no trasciende a la llegada de oportunidades financieras a Argentina. Pero los ingresos y ganancias en juego no son desdeñables: en junio de 2023, BBVA, Santander, Telefónica y las constructoras españolas sumaban una inversión de 18.322 millones de euros (US$ 19.911 millones), de acuerdo al ICEX.

A su vez, el organismo asegura que Argentina es el noveno mayor destino de la inversión española, con un 3,29% del total. Los principales rubros son la extracción de petróleo y gas natural (39,2%), servicios financieros (12%), fabricación de productos de hierro y acero (9,1%), telecomunicaciones (8,8%)y fabricación de otros productos minerales no metálicos (5,9%).

Este informe se refleja en el perfil de las empresas españolas que se reunieron con Milei. En este grupo, destaca Naturgy, firma energética que llegó a Argentina en 1992 a través de su filial Naturgy BAN. Hoy en día, se ha convertido en la segunda distribuidora de gas por número de clientes al ostentar el 17,3% del total de ventas del mercado residencial y comercial.

Otro protagonista de la economía argentina es el ya mencionado Banco Santander: la entidad ha confirmado que Argentina aporta un 3,5% al beneficio contribuido total del grupo. No obstante, la alta inflación ha afectado sus operaciones de forma significativa, a punto que durante el primer trimestre de 2024 sus beneficios cayeron un 27,2% hasta los 101 millones de euros (US$ 109 millones).

Pese al posible impacto de la ruptura diplomática, este martes 21, el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, puso paños fríos en la situación. "Lanzamos un mensaje de tranquilidad a nuestras empresas para que sepan que pueden contar con el Gobierno de España para ayudarles y asistirles, en este caso, en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina", prometió Cuerpo en una rueda de prensa.

UNA RELACIÓN COMERCIAL ESTRECHA

Con respecto a la balanza comercial del país rioplatense con España, usualmente se registra un saldo positivo. Según cifras del Indec, en 2023, Argentina obtuvo un superávit de US$ 180 millones, mientras que en 2021, se alcanzaron ganancias de US$ 763 millones. Son números notables, si tomamos en cuenta que debemos remontarnos a la década de 1990 para encontrar saldos negativos en la relación comercial entre Argentina y su “madre patria”.

En cuanto a los productos enviados, las empresas españolas suelen adquirir bienes argentinos como camarones y langostinos; harina y pellets de soja; aceite de soja; aceite de oliva y filetes de merluza. Así, el país europeo utiliza este vínculo comercial como herramienta para potenciar su industria alimentaria. Por otro lado, desde España, los actores económicos de Argentina compran en su mayoría insumos y manufacturas ligados al transporte: vehículos a motor, piezas y accesorios, brea, barcos de pesca, entre otros.

Asimismo, el agravamiento de la crisis económica de Argentina ha estrechado la dependencia financiera a organismos internacionales y países desarrollados, entre ellos España. Por ejemplo, en junio de 2023, el gobierno de Alberto Fernández firmó acuerdos bilaterales con el país ibérico, Francia y Suecia, todos miembros del Club de París. El objetivo era refinanciar la deuda vigente de Buenos Aires con esta institución que ayuda a renegociar las deudas externas de los países deudores con dificultades de pago.

Por otra parte, España es una de las naciones que aprueba la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pese al rechazo de socios importantes como Francia.

Si bien Milei ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a la continuidad de Argentina en el bloque regional, en febrero pasado, Diana Mondino, su canciller, se reunió con su homólogo español para discutir los posibles términos del acuerdo. ¿Se impondrá finalmente la ideología libertaria o la búsqueda de soluciones urgentes? Aún no se sabe: con Milei, todas las cartas están sobre la mesa.