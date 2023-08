Incertidumbre y molestia en Argentina por decisión del Banco Central que afecta a billeteras digitales

"Rechazamos esta medida que no beneficia a nadie. Es parte de un hostigamiento contra la industria fintech y Mercado Pago. Genera un enorme daño a la industria y reduce los incentivos a invertir".

Así reaccionó este viernes la fintech más importante de Argentina en un statement difundido entre medios locales, después de que este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminara que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (conocidas como billeteras virtuales) "deberán trasladar a sus clientes la totalidad de la rentabilidad que perciban por los saldos en pesos de las cuentas de depósito en las entidades financieras en la que se depositan los fondos de esos clientes".

La decisión tomada por el Directorio del (BCRA) alcanza a los fondos depositados en las billeteras que -por decisión de los clientes- no están invertidos. El hecho se dio a conocer mediante un escueto comunicado en la web de la entidad.

"Cuesta entender una medida de este tipo, inconsulta y sorpresiva, en este contexto. Lo interpretamos como una normativa con animosidad", dijo Mercado Pago en su comunicado.

De este modo, las personas que tengan su dinero en las cuentas de pago obtendrán un rendimiento que deberá ser devengado periódicamente.

"Hasta hoy esos depósitos tenían un rendimiento del 0%", indicó el Banco en su declaración.

El saldo depositado en este tipo de cuentas que brindan los proveedores de servicios de pago es de $ 121 mil millones (más de US$ 345 millones a tipo de cambio oficial) según los datos del último Informe de Pagos Minoristas elaborado por el BCRA.

"Esos fondos, por una disposición previa del BCRA, debían estar encajados al 100% en cuentas a la vista de las entidades financieras para preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad, con la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos", dijo la entidad.

HOSTIGAMIENTO CONTRA LA INDUSTRIA

Por su lado, Mercado Pago afirma que sus usuarios o ya están, en su gran mayoría, recibiendo rendimientos por sus saldos. "Ese producto es un éxito absoluto, en cantidad de usuarios y en monto total invertido (ya es el fondo número 1 de Argentina para usuarios minoristas). Esto evidentemente genera incomodidad en el sistema bancario tradicional, que paga 0% por saldos en cajas de ahorro. Mercado Pago remunera a los usuarios que están invertidos con +89% a través del Fondo Común de Inversión administrado y custodiado por BIND. Estamos a favor de que todos puedan obtener rendimientos automáticamente", acotó el brazo fintech de Mercado Libre.

"Hace cuatro años generamos ese desarrollo para que millones de personas puedan tener una alternativa de protección frente a la alta inflación. Rechazamos esta medida que no beneficia a nadie. Es parte de un hostigamiento contra la industria fintech y Mercado Pago. Genera un enorme daño a la industria y reduce los incentivos a invertir", dice la fintech.

Para Mercado Pago, con esta medida se da cuenta de un trato desigual entre fintechs y bancos de parte del ente emisor argentino. "Genera una asimetría que evidencia el lobby bancario, ¿por qué no lo hacen también con los bancos?; ¿por qué los usuarios que tienen saldos en cuentas de bancos no percibirán intereses? Sostenemos que no hay objetivo del BCRA más que sacarle rentabilidad a los competidores de los bancos", termina el statement.

El gremio fintech también alzó su voz de protesta. A través de un comunicado, la Cámara Argentina Fintech rechazó enfáticamente la decisión del BCRA sobre la operatoria de billeteras virtuales.

"La Comunicación 'A' 7825 sobre los fondos de los usuarios no tuvo ningún tipo de consulta con el sector fintech. Desde nuestra fundación, sostenemos -y seguiremos sosteniendo- que la mejor manera de construir marcos normativos es mediante la colaboración público-privada", dice el comunicado.

Asimismo, para la Cámara Argentina Fintech la medida en cuestión no solo busca "desnivelar la cancha", sino que no se condice con una genuina vocación por parte del regulador de digitalizar la economía, "ya que supone un cambio de reglas abrupto que desincentiva la innovación y la creación de nuevas empresas fintech".

Al igual que Mercado Pago, el gremio apuntó que la posibilidad de obtener intereses por los saldos en las cuentas digitales es un recurso facilitado por las billeteras virtuales que ofrece a las personas y PyMEs la posibilidad de recibir rendimientos por su dinero, que les ayuda a proteger los ahorros frente al proceso de acelerada inflación que atraviesa el país.

"Esto permitió un notable crecimiento del sector fintech, a partir del valor agregado que ofreció a sus usuarios y que, evidentemente, genera malestar en algunos actores del sistema financiero tradicional", dijo la Cámara Argentina Fintech.

Por su lado, Matías Peláez, analista senior de Finanzas de Expansion Holding dijo a AméricaEconomía que "las billeteras virtuales ofrecen intereses a quienes dejen depositados sus fondos, algo que la gran mayoría de los bancos privados no hacen con los saldos a la vista en cuenta corriente. Esa diferencia es la que hizo que muchos ahorristas saquen su dinero cuando cobran sus sueldos, jubilaciones u otros ingresos, y los transfieran a sus billeteras, lo que les permite ganar unos pesos sin hacer ningún esfuerzo".

Para Peláez, esto fue lo que convirtió a Mercado Pago en el fondo número uno del mercado minorista.

Pero con esta maniobra, "los bancos tradicionales pierden la posibilidad de hacer uno de los grandes negocios del momento: comprar LELIQ [la sigla de Letra de Liquidez del Banco Central,una especie de bono o préstamo que toma el BCRA con los bancos por una semana]. Al tener menor cantidad de dinero disponible, no pueden hacerse de los intereses que ofrecen las letras del tesoro. Las billeteras virtuales también hacen el mismo negocio. Siempre lo hicieron, pero ahora cuentan con más dinero para hacerlo", detalló.

En este escenario es que el Banco Central decidió establecer esta norma, por demás polémica, afirmó el analista.

Pero, ¿por qué tomó esta decisión el BCRA?

"Porque obliga a las empresas a distribuir el resultado de esas ganancias, algo que parece ridículo de por sí, dado que la máxima entidad financiera no debería inmiscuirse en decisiones que hace a los negocios de las compañías privadas. Pero, además, deja en evidencia su deseo por proteger a los bancos tradicionales, dado que a ellos no les obliga a repartir ningún tipo de rendimiento entre sus clientes. Algo totalmente irracional y con claros tintes de favoritismo", concluyó Peláez.