OMC: Los programas de apoyo industrial de China carecen de transparencia

La Organización Mundial del Comercio dijo este miércoles que no podía obtener una imagen clara del apoyo financiero de China a sectores industriales clave, como los vehículos eléctricos o la producción de aluminio y acero, debido a una "falta general de transparencia".

La OMC señaló que la segunda economía más grande del mundo brindó apoyo financiero y otros incentivos a las industrias durante el período de revisión 2021-2024, pero dijo que Beijing no proporcionó suficiente información para que la OMC tuviera una imagen clara de los programas.

"La falta general de transparencia sobre el apoyo gubernamental de China también puede contribuir a los debates sobre lo que algunos perciben como exceso de capacidad en ciertos sectores", dijo el informe de la OMC, nombrando una variedad de sectores, desde semiconductores hasta construcción naval.

La OMC señaló en particular que no podía determinar el tamaño de los fondos del gobierno chino que, según dijo, estaban utilizando recursos públicos para realizar inversiones de capital en industrias clave. "Los incentivos proporcionados por estos fondos generalmente no han sido notificados a la OMC", dijo.

La evaluación de la OMC se publicó como parte de la revisión de la política comercial de China, un proceso al que se someten los 166 miembros de la organización cada pocos años. La última revisión de China fue en 2021.

Otros países están listos para responder a la evaluación de 173 páginas que analiza en profundidad las políticas comerciales de China, señalando que su importancia en la economía global y en el comercio se ha acentuado aún más durante el período objeto de examen.

China dice que opera de acuerdo con los principios del mercado y Beijing ha dicho anteriormente que nunca hace uso de subsidios prohibidos para los vehículos eléctricos.

En un documento presentado a la OMC como parte del proceso de revisión, Beijing dijo que cumplía tanto con las reglas de la OMC como con los compromisos que acordó cuando se unió al organismo en 2001.

Añadió que estaba abierto a conversaciones sobre subsidios industriales y promoción del desarrollo, pero que dichas conversaciones "deberían definirse claramente para evitar discusiones generalizadas y macroeconómicas sobre la intervención estatal o las políticas industriales".

Estados Unidos y Australia se han referido anteriormente a las prácticas "no comerciales" de China y Washington pidió avances en la OMC para abordar estas cuestiones.

Todos los miembros de la OMC deben respetar el acuerdo de medidas antisubvenciones y compensatorias de la organización, que prohíbe los subsidios gubernamentales que puedan demostrar que han perjudicado el comercio de otros miembros o cuyo propósito explícito sea distorsionar el comercio mundial.