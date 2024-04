Afores inactivas financiarán el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar de México

El pleno del Senado de México aprobó en lo general y particular el dictamen por el que se reforman tres leyes para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se financiará con US$ 2.333,8 millones de ahorros de personas de 70 años o más cuyas cuentas Afores están inactivas y no han sido reclamadas.

Con ello, el decreto concluyó el trámite legislativo y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.

Una vez que sea publicado, se deberán definir las reglas de operación del Fondo en los siguientes 60 días y sólo hasta entonces quedará constituido el Fondo.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tendrán un plazo de 60 días a partir de la constitución del Fondo para transferir los US$ 2.333,8 millones de ahorros no reclamados y en cuentas inactivas.

Por 70 votos a favor de Morena, los Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES); 43 en contra de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, así como dos abstenciones, el dictamen quedó aprobado en lo general alrededor de las 8:30 de la noche del jueves 25 de abril.

Tras otras cuatro horas de debate y de desechar más de 40 reservas, casi a la 1 de la mañana de este viernes 26 de abril, la mayoría oficialista logró la aprobación en lo particular por 69 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES; 41 en contra de PAN, PRI, PRD y MC y 2 abstenciones.

No es solución de fondo: Morena

El dictamen fue fundamentado por las senadoras de Morena Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y Nancy Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Valencia de la Mora aseguró que el “propósito fundamental” de la constitución del Fondo es conseguir que millones de trabajadores que cotizan desde julio de 1997 bajo el sistema Afores tengan una pensión garantizada de al menos US$ 978,9 al mes, adicional a la Pensión para Adultos Mayores que es de US$ 74,3 mensuales.

Argumentó que las reformas legales al sistema de pensiones de 1997 y 2007, las cuales establecieron el sistema de cuentas individuales de las Afores, perjudicaron a los trabajadores, pues aquellos que no han tenido constancia en sus aportaciones, están en riesgo de recibir pensiones muy bajas que oscilan los US$ 87,5 mensuales.

El senador de Morena César Cravioto reconoció que la creación del Fondo de Pensiones no “es la solución de fondo” a los problemas que tiene el sistema de pensiones, la cual, prometió, vendrá en el próximo sexenio en caso de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones del próximo 2 de junio.

"Por supuesto que no es la solución de fondo, pero va a haber la solución de fondo en la Cuarta Transformación después de que Claudia Sheinbaum gane la Presidencia de México, en el próximo sexenio”, dijo el legislador Cravioto.

Exigen regresar recursos en lugar de tomarlos

El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público que complementará las pensiones para procurar que éstas sean iguales al último salario del trabajador, siempre y cuando no se rebase un tope de US$ 978,9 al mes.

Al principio, el Fondo se financiará principalmente con los poco más de US$ 2.333,8 millones de ahorros no reclamados en las Afores y que se encuentran en cuentas inactivas de personas de 70 años o más.

Los senadores de oposición cuestionaron que sus homólogos de Morena y el gobierno quieran enviar esos recursos al Fondo antes de informar o ir a buscar a la gente con cuentas inactivas y no reclamadas para devolverles sus ahorros.

“Han decidido no informar a la gente, al contrario, han decidido quedarse con el dinero. Decidieron hacer un censo para desaparecer a los desaparecidos, para eso sí utilizaron a los siervos de la nación, pero no lo utilizan para ir a buscar a la gente que ha trabajado toda la vida y decirle: ‘Oiga, usted tiene este dinero’”, declaró el senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza.

Además de los recursos no reclamados, se plantean otras fuentes de financiamiento para el Fondo como el 75% de los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el 25% de las utilidades de entidades paraestatales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Igualmente se propone que sea financiado con los recursos que se obtengan de la extinción Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como con los ingresos que obtenga el ISSSTE en los ejercicios 2024 y 2025 por el pago de adeudos por concepto de cuotas y aportaciones, así como por la enajenación de inmuebles del Instituto.

"Pretenden financiar primero con los US$ 2.333,8 millones y quieren incluir las utilidades, ¿cuáles, cuáles utilidades, por favor? Del AIFA, de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, ninguna de esas empresas en los próximos años, muchos años, va a tener”, dijo el senador Julen Rementería (PAN).