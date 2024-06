Agroexportaciones colombianas registraron volumen histórico no visto hace 33 años

El Ministerio de Agricultura de Colombia informó que el volumen de agroexportaciones llegó a US$ 947 millones en abril de 2024. Mientras que logró un volumen de 549.775 toneladas.

En cambio, para el periodo de enero-abril, sumó 1.942.689 toneladas, 25,8% más que en 2023, un volumen histórico que no se registraba desde hace 33 años.

“Es muy importante resaltar que las exportaciones del agro alcanzaron su mayor volumen para el período enero – abril, y desde 1991 no se tienen cifras comparables”, señaló la ministra Jhenifer Mojica.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mencionó que las exportaciones crecieron este cuarto mes, registrando 22,9 % más en el valor y 38,5 % en el volumen con respecto a abril de 2023.

Mojica resaltó la buena noticia, lo que se sumaría a la “tendencia de reactivación que mantiene la ruralidad colombiana”.

Además, destacó que en lo corrido del año, el crecimiento del comercio exterior agropecuario fue de 8,5 % en valor y 25,8 % en volumen en comparación con los mismos meses de 2023.

Las agroexportaciones

Según el DANE, en abril se exportaron productos agropecuarios y agroindustriales por valor de U$ 947 millones, 22,9% más que en abril de 2023. Esto se debió principalmente por las exportaciones de banano, que aumentaron en US$ 66,6 millones; el café, que se impulsaron en US$ 48 millones, y las flores, que repuntaron en US$ 32,2 millones.

Las ventas externas de enero a abril de 2024 lograron US$ 3.634 millones, un incremento de 8,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Ahora, las exportaciones tradicionales y no tradicionales mejoraron en valor mejoraron 12,6% y 2,6%, respectivamente, en comparación con los cuatro primeros meses de 2023.

El volumen de exportaciones creció 38% en abril, con 549.775 toneladas, y en los primeros cuatro meses sumó 1.942.689 toneladas, 25,8% más que en 2023.

El Gobierno continuaría enfocado en la estrategiadel programa ‘Confianza Colombia’, que para este año sumó recursos por $2,6 billones de pesos para sumar esfuerzos que dinamicen el sector rural, que podría verse afectado por el fenómeno de La Niña.