Agroexportaciones peruanas superaron los US$ 1.000 millones en enero

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron poco más de US$ 1,06 mil millones en enero último, registrando un crecimiento de 23,3% en comparación al mismo mes de 2023 (US$ 862 millones), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con la gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano Oré, este monto representa su mejor arranque histórico, pues es la primera vez que superan los US$ 1.000 millones (considerando solo el mes de enero).

No obstante, instó a los sectores público y privado a no bajar la guardia frente a los fenómenos climatológicos –los cultivos son sensibles al cambio de temperaturas y lluvias atípicas–; y a los requisitos solicitados por los diferentes mercados.

La ejecutiva de ADEX mencionó que uno de ellos es el reglamento 2023/1115 aprobado por el Parlamento de la Unión Europea (UE), que establece un ‘Reglamento sobre productos libres de deforestación’, y que considera esta práctica (deforestación), como una de las responsables del cambio climático.

En ese sentido, ese bloque comercial dispuso que aquellos alimentos o materias primas que provengan de áreas deforestadas no podrán ingresar a su territorio a partir del 30 de diciembre de 2024. Algunos son el cacao, café, aceite de palma, caucho, soja, madera y ganado bovino.

Claudia Solano recordó que ADEX siempre trabaja en diferentes iniciativas a fin de potenciar estos despachos que, en enero representaron el 20,2% del total exportado por Perú (US$ 1,06 mil millones de US$ 5,2 mil millones), por lo que este año impulsará una serie de actividades como ferias, conferencias, misiones comerciales, convenciones y encuentros empresariales.

“Hace unos días organizamos el FDA Summit con gran éxito en Lima y Trujillo. En abril tendremos la 22° edición del Almuerzo Agroexportador, en junio el IV Ginger Week, en julio la IV Convención de Granos Andinos y el IV Cóctel de Cacao y Chocolate, en agosto el II Congreso Internacional de las Passifloras de Perú, en septiembre el Encuentro Empresarial de Capsicum, y en noviembre el Congreso internacional de inversión y transferencia agro tecnológica”, detalló.

Oferta

Según ADEX, los envíos agrarios tradicionales (US$ 93,4 millones) aumentaron en 44,9%. El café (US$ 82,9 millones) fue el producto líder al concentrar el 88,7% del agro tradicional y crecer 40,2%. También resaltaron, aunque con montos menores, los demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

De un total de 36 mercados, el principal fue Bélgica con US$ 21,2 millones (alza de 167%), seguido de Estados Unidos con US$ 17,6 millones (71,9%). Completaron el top five Alemania, Ecuador y Canadá.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales (US$ 969,8 millones) se incrementaron en 21,6%. Las uvas (US$ 315,9 millones) lideraron el ranking con una variación positiva de 2,8%, mientras que en el segundo y tercer puesto se posicionaron los arándanos y los mangos, respectivamente.

Estados Unidos (US$ 419 millones) fue el destino con la mayor demanda de esta oferta peruana al agrupar el 43,2%, aumentando su demanda en 19,4%. Le siguieron Países Bajos, México, Hong Kong y España, aterrizando en un total de 91 países.

Las principales empresas agroexportadoras en enero de este año fueron Camposol, Corporación Agrolatina, Agrícola Don Ricardo, Hortifrut - Perú, Danper Trujillo, Olam Agro Perú, Los Olivos de Villacuri, El Pedregal, Machu Picchu Foods, Sociedad Agrícola Drokasa, entre otras.