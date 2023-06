AMLO advierte a productores mexicanos de maíz y trigo harinero que no habrá aumentos en los precios de garantía

El gobierno de México anunció que no habrá cambios en su estrategia de comprar hasta 2 millones de toneladas de maíz a precios de garantía, mismos que tampoco aumentarán y solo serán para los pequeños productores; a pesar de que los productores han demandado su intervención para atender los problemas de mercado.

En su más reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los pequeños productores “tienen garantizados sus precios justos en el caso del maíz, de trigo harinero y se les está comprando a precio de garantía. Además, a todos se les están entregando fertilizantes gratuitos. (…) Estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les está atendiendo como no se hacía antes”.

Lejos de referirse a las acciones a las que convocó el gobernador de Sinaloa para manifestarse frente a empresas como Gruma, Cargill y Minsa; el gobierno mexicano criticó las acciones que han tomado los productores y resaltó que “no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto. (…) Lo lamento mucho porque afecta a quienes utilizan el aeropuerto, que necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”, expresó AMLO.

Destacó que se ampliaron hasta 20 hectáreas con subsidio, “que nos cuesta alrededor de 8.000 millones de pesos (US$ 466 millones) y lo hacemos por justicia”.

Además, dijo que los inconformes son las “asociaciones de productores, que no son de todos los productores, no representan a los indígenas —que son los más antiguos productores de México—, no representan a los pequeños, medianos campesinos, a los ejidatarios; son los grandes productores y coyotes. ¿Saben para qué quieren el subsidio? Para que ellos puedan seguir quedándose”.