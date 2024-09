AMLO recomienda a Sheinbaum que mantenga el apoyo financiero a Pemex y CFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recomendado a la futura presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que continúe brindando apoyo financiero tanto a la petrolera estatal Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública que provee energía eléctrica, telecomunicaciones e Internet al país.

Según ha sostenido en su conferencia matutina de este viernes, ambas empresas públicas son estratégicas, y no se puede dejar que solamente actúe el mercado, porque están "de por medio" los consumidores nacionales.

En esta línea, el mandatario se ha alegrado que la futura presidenta, que asumirá el cargo oficialmente en octubre, comparta sus planteamientos respecto a este asunto, y esté decidida a mantener la política energética del Gobierno saliente. Cabe recordar que Sheinbaum es miembro de Morena, el mismo partido político del que forma parte López Obrador.

Refiriéndose a cifras, el presidente mexicano ha destacado la caída de la deuda financiera de Pemex a lo largo de los seis años en los que ha estado al frente del país, al tiempo que se ha logrado revertir la caída de la producción.

Aproximadamente, la reducción de la deuda ha sido de unos US$ 32.900 millones desde 2018. "Esto no se conoce o no se dice", ha apostillado López Obrador.

Lo mismo ha destacado de la Comisión Federal de Electricidad, que ya produce el 52% de la energía que se consume en México, frente al 38% que alcanzaba al inicio del sexenio, y se espera que llegue al 60% al final de este año.

"En lugar de arruinar estas dos empresas públicas, se logró su rescate. Y hacia delante, estoy muy contento", ha defendido el presidente, en relación a los hechos pasados y sus perspectivas sobre la actuación de Sheinbaum con respecto a ambas compañías.