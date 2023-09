AMLO resalta la "fortaleza" económica de México durante su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Quinto Informe de Gobierno en donde habló sobre los avances que ha logrado su administración y los proyectos que busca impulsar en el último recorrido de su sexenio.

En el Centro de Convenciones Siglo XXI ubicado en el estado de Campeche, desde donde más tarde se trasladará al Tren Maya para realizar por primera vez un recorrido de supervisión de una de las obras más emblemáticas de su gobierno, el mandatario aseguró que en los casi 5 años de su gobierno ha quedado demostrado que su modelo de desarrollo denominado “humanismo mexicano” es eficaz y funciona de manera excepcional.

Por ello, aseguró que en este su quinto informe, “presentó hechos que así lo comprueban”.

Entre los logros de su gobierno, López Obrador, subrayó que como nunca había sucedido, actualmente hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben en promedio 16.284 pesos (US$ 967) mensuales.

Además de que se ha incrementado el salario mínimo, al pasar de 88 pesos (US$ 5,2) al día a 207 pesos (US$ 12,2), mientras que en la frontera norte es de 312 pesos (US$ 18,5) diarios, es decir, “aumento del 88%, en términos reales, algo que no se veía en los últimos 40 años”, sostuvo.

En este sentido, resaltó a México como el tercer país del mundo con menos desempleo, al tiempo que gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87.000 millones de pesos (US$ 5.167), en 2021 de 183.000 millones de pesos (US$ 10.868) y el año pasado de 214.000 millones de pesos (US$ 12.709).

Asimismo, aseguró que tras la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual y el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar.

En tanto que el índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido en 27% y las reservas del Banco de México suman US$ 203.000 millones. La deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia y de la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente no ha crecido en relación con el Producto Interno Bruto.

"En 2018 la recibimos en 43,6% y hoy está en 44%, porque sencillamente no hemos contratado créditos adicionales”, dijo.