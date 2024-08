Argentina muestra un superávit comercial en julio por US$ 1.575 millones

Argentina registró un superávit comercial de US$ 1.575 millones en julio, tras registrar US$ 7.221 millones en exportaciones y US$ 5.646 millones en importaciones, anunció este martes la oficina de estadísticas del gobierno.

El dato contrasta con el saldo negativo de 700 millones de dólares del mismo mes el año pasado, cuando los envíos agropecuarios de Argentina se vieron muy golpeados por los efectos de una severa sequía.

El último superávit marca la octava cifra mensual positiva consecutiva, ligeramente por debajo de los US$ 1.600 millones previstos en un sondeo de Reuters.

El saldo positivo de julio supone, sin embargo, una bajada del 16,6 % con respecto al superávit logrado en junio pasado, un retroceso que se explica por una disminución estacional en la oferta exportable de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario y un aumento en las importaciones de energía en el invierno austral.

Según informó hoy el Indec, el volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en julio apenas un 0,4 % interanual, a un total de US$ 12.867 millones.

En los primeros siete meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de US$ 12.262 millones, dado que las exportaciones ascendieron a 45.397 millones y las importaciones, a US$ 33.135 millones. El país registró el año pasado un déficit comercial de 6.925 millones".