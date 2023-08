Argentina recibirá créditos internacionales por US$ 260 millones para potenciar la industria agrícola

En el marco de la inversión pública que está realizando el ministerio de Economía argentino para fortalecer las economías regionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el financiamiento para ejecutar obras de infraestructura rural a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP V).

Esta operación se complementa con un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 150 millones de euros, equivalentes a US$ 160 millones. Se trata de la primera inversión de estas características que realiza la institución europea en la Argentina.

Con esta reciente aprobación del Directorio del Organismo Financiador, el Ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dispuso que se inicien inmediatamente las tramitaciones, lo que permitirá suscribir el convenio con el BID e iniciar la ejecución de esta nueva operatoria a la brevedad.

El monto total del Programa asciende a US$ 325 millones, con un financiamiento externo BID de US$100 millones y BEI de 150 millones euros, equivalentes a US$ 160.000.000, y US$ 65.000.000 de aporte local.

Esta inversión permitirá a la secretaria de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal que conduce Jorge Neme ejecutar de modo inmediato obras de infraestructura para la modernización y tecnificación de los sistemas de riego que se encuentran en el Plan Integral Argentina Irrigada. La iniciativa beneficiará de manera directa a más de 21.680 productores.

Neme explicó que “a través del crédito obtenido para el PROSAP V se va a potenciar el Plan Argentina Irrigada para continuar con el objetivo que trazó el ministro de Economía, Sergio Massa, que es fortalecer los sistemas productivos de las economías regionales provinciales no pampeanas, que son un gran dinamizador de la economía, generan trabajo de calidad y fortalecen el tejido productivo”.

Se llevarán adelante 13 proyectos de riego que forman parte de Argentina Irrigada por un monto total de $ 48.300 millones (US$ 173,9 millones), situados en las provincias de Catamarca (4), Chubut, Corrientes, Mendoza (3), Tucumán, Río Negro (2) y Salta, encontrándose la totalidad de los proyectos en estado de factibilidad para ser ejecutados.

“El objetivo del PROSAP V es contribuir a la mejora en la productividad, la comercialización y el agregado de valor en la producción agroindustrial argentina, con enfoque de adaptación al cambio climático”, explicó Neme.

El plazo de ejecución es de cinco años. Con la aprobación del Directorio del BID para financiamiento externo por US$ 100 millones, resta aún la negociación del contrato de préstamo referida al financiamiento del BEI (Banco Europeo de Inversiones) en los mismos términos y bajo la misma normativa que se aprobó en el BID.