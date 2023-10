Argentina unifica la cotización del dólar para ahorro y gastos en el exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) aumentó hoy las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, a través de una Resolución General.

Tanto para la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de US$ 200 mensuales) a través del denominado dólar “ahorro” o “solidario” como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero (los llamados “dólar tarjeta” y “dólar Qatar”), se deberá abonar el Impuesto PAÍS (30% sobre el valor de cambio oficial), y percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.



La modificación regirá para las operaciones realizadas desde este martes. La decisión del gobierno de Alberto Fernández busca “sostener el impulso redistributivo de la política fiscal” y, en ese sentido, por “razones de administración tributaria y de equidad” se tomó la decisión de unificar los tres tipos de cambio, indican los considerandos.

De esta forma, al tipo de cambio oficial de $ 365,50 (US$ 1,04), se le deberá sumar $109,65 (US$ 0,31) en concepto del Impuesto PAÍS, $ 164,48 (US$ 0,47) de adelanto de Ganancias y $ 91,38 (US$ 0,26) de Bienes Personales, dando como resultado un tipo de cambio de $ 731 (US$ 2,08), es decir, un recargo del 100% sobre el valor oficial.

Hasta este lunes, los tipos de cambio para atesoramiento personal (“ahorro”) como el de gastos en el exterior de hasta US$ 299 (“tarjeta”) cotizaban a $ 639,63 (US$ 1,827), pues se le sumaba al valor oficial un 30% de Impuesto PAÍS y un 45% de percepción de Ganancias, sin el pago de Bienes Personales.

Mientras tanto, para los gastos en el exterior superiores a US$ 300 (“dólar Qatar”), se le sumaba al tipo de cambio oficial un 30% de Impuesto PAÍS, 45% de Ganancias y 5% de Bienes Personales, dando como resultado un valor de $ 657,90 (US$ 1,87).

EL ALZA DEL DÓLAR BLUE

El clima de incertidumbre económica también ha influido en la cotización del dólar blue, el preferido por los ahorristas argentinos. El tipo de cambio del mercado informal escaló hasta niveles históricos y superó la barrera de los $ 1.000 pesos argentinos por dólar.

La cotización de este dólar paralelo ya había obtenido valores máximos hace unos días, cuando cerró en $ 880 por dólar en el marco de la campaña electoral y una inflación anual de tres dígitos. Cabe destacar que si bien, el alza en las cotizaciones es usual en Argentina durante las campañas presidenciales, este aumento del dólar informal se debe al impacto que tiene las acciones de quienes se deshacen de instrumentos en pesos por el blue para obtener respaldo económico.

En consecuencia, la divisa se eleva. Tampoco ayuda mucho que el Banco Central de Argentina mantenga escasas reservas internacionales, la inflación continúe en alza y el gobierno saliente carezca de un plan económico viable a largo plazo.