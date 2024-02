Banco do Brasil ganó US$ 6.788 millones en 2023, un 8,7% más

Banco do Brasil, uno de los principales bancos de Brasil y América Latina logró un beneficio neto de US$ 6.788 millones en el ejercicio fiscal de 2023, lo que supone un incremento del 8,7% en comparación con el año anterior.

Según se desprende del informe de cuentas de la entidad, los ingresos por intereses del banco se elevaron un 27,4% frente al año anterior, llegando hasta los US$ 18.768 millones.

Por su parte, el margen financiero neto ha sido de US$ 12.639 millones, un 11% más que en el ejercico del año 2022.

Los gastos administrativos crecieron un 7,5% interanual, alcanzando los US$ 7.252 millones. Este incremento se enmarca dentro del porcentaje previsto por la compañía.

De cara a 2024, Banco do Brasil espera lograr un beneficio neto ajustado de entre US$ 7.427 millones y US$ 8.029 millones, así como incrementar entre un 7% y un 11% los ingresos por intereses de los clientes.

Asimismo, la compañía ha informado del pago de US$ 126 millones en dividendos, que se distribuirán el próximo 29 de febrero.