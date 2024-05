Colombia: análisis de Fedesarrollo proyecta que inflación anual alcanzaría un 7,14% en mayo

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) realizó su Encuesta de Opinión Financiera (EOF) correspondiente al mes de mayo de 2024.

El resultado da cuenta de las proyecciones de analistas y expertos frente a los indicadores más relevantes de la economía colombiana. Estas son:

- Tasa de interés: los encuestados esperan que para el mes de agosto la tasa de intervención del Banco de la República de Colombia se ubique en 10,5%. También anticipan la tasa de intervención del Banco de la República cierre el año en 8,5%.

- PIB en la primera mitad del año: las expectativas de crecimiento del primer trimestre de 2024 se ubicaron en un rango entre 0,2% y 1,1%, con 0,7% como mediana. Este último valor fue justamente el revelado por el DANE para el periodo. El pronóstico para el segundo trimestre del 2024 se ubicó en 1%.

- PIB en 2024: el pronóstico de crecimiento para 2024 se ubicó en un rango entre 1,2% y 1,5%, con 1,4% como respuesta mediana (incrementando frente al 1,3% esperado en abril).

- PIB en 2025: la mediana para 2025 se situó en 2,5%, ubicándose en un rango entre 2% y 2,8%.

- Inflación en mayo: los analistas consideran que la inflación se ubicará en 7,14%, en un rango entre 7,05% y 7,18%.

- Inflación en 2024: se prevén que en diciembre la inflación cierre en 5,6% en un rango entre 5,26% y 5,78%, por lo que las expectativas se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (entre 2 y 4%).

- Precio del dólar: se espera que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.863 y $3.910, con $3.900 como respuesta mediana. Para cierre de 2024, esperan una tasa de cambio de $4.000.

- Petróleo: los expertos consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre $82,4 (US$ 0,021) y $85,0 (US$ 0,022) con $84,0 (US$ 0,0218) como respuesta mediana. Para el cierre de 2024, esperan un precio de $85 (US$ 0,022).

- Factores para invertir: la política fiscal de Colombia se mostró como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegida por el 36,7% de los analistas. Las condiciones sociopolíticas se ubicaron en segundo lugar con 33,3% de la participación y le siguen, en orden, la política monetaria (20%), el crecimiento económico (6,7%) y los factores externos (3,3%).

- Las acciones más atractivas de la Bolsa de Valores de Colombia: la acción ordinaria de Cementos Argos obtuvo el primer lugar, al ser seleccionada por el 46,7% de los analistas. Le siguen las acciones ordinarias de Bancolombia, Grupo Energía Bogotá (GEB), Grupo Argos y Celsia, al ser seleccionadas por el 40% (las dos primeras), y 26,7% (las dos últimas).