Crisis en Ecuador: exportadores aseguran movilización de 32.500 toneladas

El sector exportador de Ecuador informó que “mantiene con regularidad todas sus operaciones, reforzando todos sus protocolos y estándares de seguridad”. Esto pese al estado de excepción decretado por el Gobierno de Ecuador que, a la vez, ratificó la movilidad y la operatividad logística de los sectores productivos para garantizar la operación y el abastecimiento de los mercados internos y el cumplimiento de los embarques de productos al exterior.

La declaratoria de estado de excepción en el país andino era un pedido que algunos gremios de exportadores ecuatorianos venían persiguiendo desde hace meses. En julio de 2023, la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) envió un oficio al Gobierno para que decrete el estado de excepción en cinco provincias: Santo Domingo, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En ese entonces, Cordex acusaba pérdidas de US$ 4.000 en lo que iba de 2023 debido a los robos, extorsiones y otros delitos que afectan a los sectores productivos.

“Nosotros ya veníamos con este inconveniente desde hace mucho tiempo atrás. Es por eso que el sector exportador y el sector productivo privado ya habían invertido muchos recursos en proteger la cadena de exportación”, explicó Felipe Ribadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) a AméricaEconomía.

Y es que según confirmó la federación en un boletín, durante 2023 las empresas del sector exportador han invertido diariamente cerca de US$ 1 millón en dispositivos, certificaciones, seguridad privada, tecnología y capacitación para mejorar la seguridad de la cadena logística y reducir el riesgo de delitos y contaminación de carga. Sin embargo, como bien señaló Ribadeneira, el desvío de recursos hacia la seguridad ha provocado un estancamiento en la inversión privada para generar mayor productividad.

En enero, en Ecuador se movilizan alrededor de 32.500 toneladas diarias de productos de exportación, es decir, el 9% del volumen exportado de todo el año, según Fedexpor. No obstante, esta ventaja logística de cantidades los hace propensos a sufrir casos de contaminación de contenedores —intervención criminal— en el trayecto.

Desde noviembre pasado, la federación de 4.000 exportadores ha mantenido un convenio con el Ministerio del Interior para intercambiar información, mejorar prácticas y combatir la criminalidad, con el objetivo de generar inteligencia y estrategia. Actualmente cuentan con acompañamiento durante el traslado de mercadería y presencia militar en los puntos de acceso de los puertos.

“Todos los mecanismos y puntos de contacto sirven para advertir a las autoridades y empresas a la par que nos nutrimos de información para seguir trabajando en crear un sistema de información empresarial de seguridad”, destacó Ribadeneira.

El Presidente de Fedexpor recuerda que hubo un tiempo en que la inversión al año en seguridad no era superior a los US$ 20 millones, y una certificación BASC (Business Anti-Smuggling Coalition, por sus siglas en inglés) que no pasaba los US$ 100.000.

“La seguridad se ha vuelto parte inherente del día a día de la empresa”, sentenció el representante del gremio exportador ecuatoriano. “Es tan importante como el tener tus plantas productivas o tus maquinarias en funcionamiento”.

El día de hoy, estaba prevista la convocatoria del Parlamento para votar por la aprobación del acuerdo comercial con China, su segundo mayor destino de exportaciones no petroleras (2.600 productos distintos) y oportunidad para un crecimiento en exportaciones agroindustriales, según Ribadeneira.

“Ecuador necesita dar alternativas a la juventud. El ingreso de las exportaciones a nuevos mercados genera mayor exportación, mayor empleo y mayor riqueza, que es justamente lo que necesitamos en el país para poder contrarrestar y dar alternativas a nuestros jóvenes que a veces son seducidos por estas organizaciones del mal”, asegura Ribadeneira.

El país andino también tiene en carpeta la aprobación del acuerdo con Costa Rica y con Corea del Sur, así como el inicio de las negociaciones con Canadá en el transcurso de este año.