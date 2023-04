De shopping en Argentina: chilenos viajan a comprar alimentos tras devaluación del peso frente al dólar

Desde Punta Arenas, pasando por Santiago y llegando hasta Antofagasta, los chilenos están aprovechando hacer sus compras cotidianas cruzando la frontera con Argentina y ahorrar dinero debido a la devaluación del peso argentino frente al dólar, pese a la inflación que supera el 100%, comprando incluso suministros de hasta por cinco meses, que en Chile sería la despensa cada quincena. No solo los chilenos están aprovechando esta crisis; paraguayos, brasileños y hasta bolivianos han ido de compras a Argentina.

Juan Pablo —que tiene su cuenta en TikTok— hizo un video en el que muestra cómo realiza compras en un supermercado con US$ 600 (279.000 pesos argentinos / 10.845 pesos mexicanos). Las imágenes se viralizaron tanto en su país como en la Argentina, y hoy, en declaraciones radiales, explicó que desde noviembre de 2022 ya realizó cinco viajes de seis horas cada uno, desde donde vive, en Temuco, hasta Neuquén.

"Genero contenido en redes y se me ocurrió mostrar lo que estaba pasando. Para nosotros está súper conveniente al cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios", dijo en entrevista a la estación argentina Radio con Vos.

Señaló que 100.000 pesos chilenos "son unos US$ 150 [...] 50.000 (pesos) argentinos al cambio que me da Western Union”, detalló y dijo que hizo una despensa gastando 10.400 pesos chilenos (US$ 12,95 / 234 pesos mexicanos) en vez de gastar 55.000 pesos (US$ 68,50 / 1.237 pesos mexicanos.

"Por lo menos, yo no compro para vender. Lo hago por un tema de que con la Cami (Camila, mi novia) somos súper ordenados. Tenemos una despensa y compramos comida para unos cinco meses", añadió.

El canal 24 Horas —de la televisora pública chilena TVN— siguió la huella de algunos chilenos que se aventuran a Argentina para comprar su despensa en un "tour", donde adquieren desde víveres cotidianos, hasta fármacos y otros artefactos. Con calculadora en mano y varias bolsas cargando, chilenos hacen el pase transfronterizo para llegar a sus casas cargados de productos con muchos ahorros sustanciales. Eso sí, como todo, no aplica en todos los casos, como los aparatos electrónicos.

"Unas gotitas para la vista, cuestan 28.000 pesos chilenos (US$ 34,90 / 630 pesos mexicanos) en Punta Arenas, y acá las sacas a unos 6.000 pesos (US$ 7.50 / 135 pesos mexicanos)", ejemplificó una de las viajeras.

Por ejemplo, un litro de aceite en un Carrefour de Río Gallegos (al extremo sur de Argentina) cuesta US$ 1,50 "blue" (697 pesos argentinos / 27 pesos mexicanos), mientras que en un supermercado Líder (Walmart) de Santiago de Chile llega a valer en promedio US$ 4,70 (3.799 pesos chilenos / 85,40 pesos mexicanos). Esto es debido a que la política de subsidios y "precios congelados" en Argentina para combatir la inflación que han mantenido muchos productos de la canasta básica a precios "excesivamente bajos".

No solo son viajes de un solo día, sino pueden llegar a ser fines de semanas completos para hacer las compras. Como entre ambos países pueden viajar sin necesidad de pasaporte o visa, los viajes suelen ser mucho más recurrentes entre ambos lados de la frontera. En cuanto a la comida en restaurantes, un almuerzo individual de un Entrecot con entrada y postre incluido, puede costar entre 8.000 y 10.000 pesos chilenos (entre US$ 10 y US$ 12,50 / entre 180 y 225 pesos mexicanos).

“Hoy es muy barato el alojamiento y la comida. Por ejemplo, puedes alojarte en un hotel 4 estrellas en Río Gallegos a un precio de 20.000 pesos chilenos (US$ 24,90 / 449 pesos mexicanos) por persona, mientras que en Punta Arenas o en otras partes de Chile, uno similar puede costarte 60.000 (US$ 74,70 / 1.350 pesos mexicanos) Entonces, por una persona acá, se alojan tres allá”, dijo Claudia Vargas, una viajera entrevistada al diario La Tercera de Chile.

¿Esto indigna a los argentinos?

En su gran mayoría, sí. La alta inflación y la devaluación del peso argentino frente al dólar ha generado más indignación en medio de un año electoral donde se va a renovar la presidencia y el actual mandatario, Alberto Fernández descartó buscar la reelección en medio de una muy baja popularidad tanto en la población como entre los miembros de su partido.

La periodista Viviana Canosa —abiertamente defensora de la extrema derecha y promotora de teorías de conspiración— se mostró indignada en su programa de televisión en el canal de noticias La Nación+ por el cruce de miles de chilenos para hacer su despensa en Argentina.

“Somos la salada (el tianguis) de Latinoamérica [...] Claro, como nuestro peso no vale nada, vienen y se llevan absolutamente todo. ¿Te imaginaste alguna vez que iban a venir de un país vecino a comprar alimentos acá porque somos realmente la salada de Latinoamérica? Esto es una vergüenza".

El término “salada” es un adjetivo despectivo que se utiliza en Argentina para llamar a los puestos ambulantes, en los que se suele conseguir artículos a precios de remate, de mala calidad o imitaciones. La inflación ha hecho tanto meollo en la sociedad argentina, que por ello algunos candidatos presidenciales, como el ultraliberal Javier Milei, buscan desaparecer el peso argentino y dolarizar la economía.